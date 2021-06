Češi jsou přitom častými zákazníky asijských e-shopů, nechávají si z nich posílat zejména doplňky k mobilům a další drobnosti. „V období před pandemií z Číny ročně objednávali bezmála 40 milionů drobných zásilek,“ vypočítává hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Podle poradenské společnosti V4 Group vyjde balík v hodnotě tisíce korun zákazníka nově o 452 koruny dráž. Dvě stovky zaplatí poště za plné celní odbavení, další 252 koruny ho bude stát DPH. „Nejvíc se prodraží drobné zásilky za pár korun, kde přirážka za celní služby bude znatelnější,“ uvedl Michal Jelínek z V4 Group.

Odborníci proto lidem radí, aby kvůli úspoře objednávali zboží společně , třeba více kamarádů či rodin najednou, a ve větším množství. „Kvůli poplatku za celní deklaraci bude výhodnější objednat více zboží v jednom balíku,“ zdůrazňuje Jelínek. Lidé by se podle něj neměli nechat nachytat ani na zdánlivě výhodné nabídky poštovného „zdarma“. „Za ně sice nic nezaplatíte, ale prodražit vám zboží může právě povinnost uhradit DPH,“ upozorňuje.

Možností, jak se vyhnout placení daně, je zaslat ji někomu jako dar. Nesmí však mít vyšší hodnotu než 45 eur (asi 1145 korun). „V takovém případě bude sice nutné podat celní prohlášení jako u zásilek do 150 eur, ale nebude už vyměřena platba ani za DPH, ani za clo,“ uvedla Markéta Szotkowská, daňová specialistka z V4 Group.

Na poslední chvíli?

Daňová povinnost na malé balíčky začne platit od července. Kdo si chce něco objednat ještě bez vyšších plateb, měl by si pospíšit. Balíčky z Číny ale obvykle putují několik týdnů, takže je otázka, zda to stihne. Poté sice zboží v hodnotě do 150 eur (asi 3800 korun) zůstane bez cla, ale už s daní. „DPH bude vyměřena v každém případě, ať už se bude jednat o levné nebo drahé zboží,“ upozorňuje generální ředitel DPD Miloš Malaník.

Lidé tak musí počítat s tím, že i za drobnosti zaplatí více. „Na všechny zásilky se bude vybírat DPH, takže je třeba počítat minimálně se zdražením o tuto sazbu,“ potvrzuje Tomáš Burian, ředitel celních služeb DHL Express.

Zasilatelské firmy zákazníkům rozhodně doporučují, aby se na změny důkladně informovali. Podmínky totiž mohou být u různých dopravců odlišné. „Vždy záleží na e-shopu, tedy odesílateli, jakým způsobem bude zásilku do zemí doručovat, a kdo ve finále bude plátcem DPH,“ dodává mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.