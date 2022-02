Na otázku, zda by káral státního zástupce Jaroslava Šarocha, kdyby nakonec rozhodl Andreje Babiše neposlat k soudu a jeho trestní stíhání v kauze Čapího hnízdo zastavit, odpověděl: „Nedělal jsem to nikdy a dělat to nebudu. Mně spíš vadila komunikace Městského státního zastupitelství v Praze k takto závažné kauze, kdy v podstatě nikdo nemohl pochopit žalobcův postup včetně délky stíhání.“

Podle něj se v posledních letech zavedla zásada „v pochybnostech žalovat“. S ní nesouhlasí, ale dodává: „Ještě horší je, když se na konkrétních obviněných zkoušejí judikáty, tedy stíhá se někdo jen proto, aby soud zvážil, zda šlo, či nešlo o trestnou činnost. Obžalovaný se tak stává jakýmsi pokusným králíkem, jímž být nesmí. Někoho známého stíhat a předhodit ho davům jen proto, abychom zjistili, zda se dopustil protizákonného jednání, je hrozná věc.“

Pifku má na žalobce, Šlachtu bere v ochranu

V rozhovoru je poměrně kritický ke státním zástupcům. „Teď řeknu větu, za niž nebudu v ODS pochválen, ale já jsem spoustu věcí nevyčítal ani Robertu Šlachtovi. V policejní nátuře je vidět podezřelého skoro v každém. Státní zástupci jsou tu od toho, aby to korigovali. Jestli mám občas na někoho pifku, tak to nejsou policisté, ale žalobci.“

Rakušan po jednání se Zemanem: Prezident odsoudil zveřejnění adres poslanců

Tuto tezi pak rozvádí i na příkladu osvobozujícího rozsudku ve věci exministryně obrany Vlasty Parkanové. Věnuje se také zákonu o státním zastupitelství, který už se připravuje a Pavel Blažek ho chce dotáhnout do konce.

Pomohl Lipavskému k místu ministra zahraničí?

Deníku také prozradil, jak to bylo s jeho rolí při cestě Petra Fialy do křesla předsedy ODS, ale také prosazení Jana Lipavského z Pirátů na post ministra zahraničí. To vše se dozvíte v pátečním rozhovoru Deníku. Stejně jako to, zda podle něj prezident Miloš Zeman na závěr svého mandátu vyhlásí amnestii.

Čtěte už v pátek svůj Deník.