Hokejisté, kteří si museli účast na turnaji vybojovat v kvalifikaci, se postarali o druhou slovenskou medaili v Pekingu. Zlato získala ve slalomu Petra Vlhová. Z bronzu se raduje i deset hráčů z české extraligy, které kanadský trenér Craig Ramsay zařadil do nominace.

Na helmě košík, na ledě zázrak. Mladý talent Slafkovský si podmanil celý Peking

"Věřím, že všichni v zahraničí a ti, kteří sledují světový hokej, se na nás budou teď dívat trochu jinak. Věřím, že jim to ukáže obraz, že náš hokej jde dopředu," řekl slovenský útočník Peter Cehlárik.

"Když chcete získat medaili, tak se musíte s turnajem rozloučit vítězstvím a já jsem strašně šťastný, že se nám to podařilo. Budu si to pamatovat do konce života," radoval se Slafkovský, který je hlavním aspirantem na cenu pro nejlepšího hráče turnaje. "Bylo by to jen plus, ale o tom to není. Je to o této medaili. MVP si nikdo nebude za měsíc pamatovat, ale tuhle medaili si budou lidé na Slovensku pamatovat věky," podotkl.