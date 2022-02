Jen na dálku z Česka musel slavnostní zahájení sledovat očekávaný první brankář české hokejové reprezentace Šimon Hrubec, kterého zatím do Číny nepouštějí výsledky koronavirových testů.

Česká želízka v ohni: Největší nadějí je Ledecká, medaili může získat i Davidová

Olympijské soutěže odstartovaly v Číně už ve středu, ale teprve v pátek ve 13:00 SEČ začal v Ptačím hnízdě zahajovací ceremoniál. Toho se navzdory kontroverzím zúčastnili někteří světoví politici. Mezi zahraničními hosty byl třeba ruský prezident Vladimir Putin nebo polský prezident Andrzej Duda.

Zahajovací ceremoniál na Národním stadionu byl výrazně skromnější než ten před 14 lety, kdy čínská metropole pořádala letní hry. Je to kvůli velkému mrazu i koronavirové pandemii. Program byl zkrácený na sto minut a zapojily se do něj tři tisícovky vystupujících, což je pětina ve srovnání s rokem 2008.

Olympijské hry se konají po šesti měsících. Krátký interval způsobilo odložení těch letních, které se kvůli pandemii koronaviru uskutečnily v Tokiu místo roku 2020 až loni. Do programu, který se z avizovaných 100 minut protáhl na více než dvě hodiny, se zapojilo 3000 vystupujících převážně z řad teenagerů, začal na obrovské led ploše, která simulovala plochu ledovou. Na ní se ve virtuálním bloku ledu připomněly všechny zimní hry od Chamonix 1924 a pak z ní vystoupalo pět olympijských kruhů. Po nich začalo tradiční představení účastníků.

Konání olympijských her v Číně je kontroverzní kvůli porušování lidských práv v komunistické zemi. Řada zemí v čele se Spojenými státy americkými proto ohlásila diplomatický bojkot a nepošle své vrcholné politické představitele. Na druhou stranu se někteří zahraniční hosté včetně ruského prezidenta Vladimira Putina slavnostního zahájení zúčastnili.

Sport jako symbol mírového soužití

Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach na úvod her vyvolávajících kontroverze kvůli politickým krokům Číny prezentoval sport jako symbol mírového soužití. "Ukážeme světu, že je možné být nelítostnými rivaly, ale zároveň žít v respektu všichni pohromadě. To je smysl olympijských her. Budovat mosty, ale nikdy nebudovat zdi, sjednocovat lidstvo v jeho rozmanitosti," prohlásil. Čínský prezident pak oficiálně prohlásil hry za zahájené.

Březina a Mills. Sportovci si zvolili vlajkonoše na úvodní ceremoniál olympiády

Velmi nezvyklé bylo zapálení olympijského ohně, který vlastně zůstal v pochodni. Ve štafetě, která se kvůli koronaviru konala jen pár dní v horských střediscích určených pro olympijské soutěže, se na ploše vystřídaly vždy dvojice čínských sportovců různých generací. Posledním běžcem s pochodní nebyla žádná hvězda, ale čínští sportovci Čao Ťia-wen a Dinigír I-La-Mu-Ťiang. Druhá jmenovaná závodí v běhu na lyžích a patří k ujgurské menšině, za jejíž potlačování Čínu kritizují lidskoprávní organizace.

Zimní olympijské hry v Pekingu skončí 20. února. V patnácti disciplínách sedmi sportovních odvětví se rozdělí 109 sad medailí. Soutěže začaly už ve středu.