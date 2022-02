Nejlepší česká závodnice Kateřina Janatová doběhla na 22. místě a po 19. příčce ze sprintu zaznamenala na své první olympiádě druhý nejlepší výsledek v individuálním závodě. "Říkala jsem si, že když to dojedu, bude to pro mě úspěch. A dvaadvacet je rozhodně nad očekávání," řekla spokojená Janatová v cíli novinářům. Na vítězku ztratila bezmála sedm minut.

Petra Hynčicová skončila 41. "Závodem jsem se protrápila. Na startu jsem zlomila hůl a chvíli jela bez ní. Sice jsem se to v prvním okruhu snažila dojet, ale stálo mě to hodně sil. Tři kola jsem jela sama, neměla se kde schovat a nahromadila se únava z předchozích závodů. V posledním okruhu už to byl boj o přežití," řekla Hynčicová. Petra Nováková závod nedokončila.

Šéf českého biatlonu Hamza: Nejsme hokej, abychom mohli vyhazovat trenéry

Johaugová, jež předtím ve středisku Čang-ťia-kchou vyhrála klasickou desítku a skiatlon, rozhodla o triumfu už v první třetině závodu, kdy roztrhala startovní pole, a náskok v čele pak už jen navyšovala. Na trůnu v nejdelším ženském závodě nahradila krajanku Marit Björgenovou, jež po předchozí olympiádě v Pchjongčchangu ukončila kariéru.

Poslední olympijský závod v běžeckém lyžování se kvůli obavám z mrazu a větru uskutečnil o tři a půl hodiny dříve oproti původnímu programu. Vysoce favorizovaná Johaugová nasadila od samotného startu velmi intenzivní tempo, které s ní akceptovala jen hrstka soupeřek. Již po šesti kilometrech byla rodačka z města Os v čele pouze s Digginsovou, Ebbou Anderssonovou a Delphine Claudelovou. Pátá Niskanenová ztrácela přes čtvrt minuty.

Dominance Norky

Johaugová nepolevovala a po deseti kilometrech jela už na trati sama. Po dvou třetinách závodu měla Norka více než minutový náskok před Digginsovou a její dominance připomínala triumf na loňském mistrovství světa, kdy zvítězila v závodě na 30 kilometrů klasicky o více než dvě a půl minuty.

Třetí místo držela Anderssonová, která se už koncentrovala na boj o bronz. Čtyřiadvacetiletá švédská závodnice útočila na první individuální medaili na olympiádě do poslední chvíle. Ještě pět kilometrů před cílem vedla před skupinou pronásledovatelek takřka o půl minuty. Jenže zatímco Johaugová dojížděla do cíle s úsměvem na tváři a norskou vlajkou v ruce, Anderssonová začala v závěrečné fázi ztrácet a nakonec ji na stadionu skupina vedená Niskanenovou předjela.

Novák se v mrazu trápil. Šlo o zdraví, říká kouč. Věří, že jeho léta přicházejí

Nejvíce sil měla právě rodačka z finského Oulu, která odrazila útok Rusky Taťjany Sorinové a Švédky Jonny Sundlingové a získala v Pekingu po stříbru z desetikilometrového závodu bronz. Anderssonová skončila nakonec osmá.