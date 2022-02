"Byli jsme trošku nervózní, což se ale dalo očekávat. Čekali jsme od Číny, že bude hrát přesně takhle. Organizovaně, tvrdě, velice dobře koučované. Přihrávky nebyly úplně přesné, nohy nám nejely tak, jak normálně jedou. Proti takovému defenzivnímu systému je to velice těžké. Celkově ale den holky zvládly bravurně. První den na olympiádě, první zápas na olympiádě v historii. Jsem na jejich výkon hrdý," řekl trenér Tomáš Pacina.

Češky měly hned v úvodu výhodu přesilové hry, gól však nedaly. Do první velké šance utkání se dostala v 6. minutě po české chybě v rozehrávce Segediová, jedna z naturalizovaných posil v sestavě Číny, ale Peslarovou nepřekonala.

O historicky první gól českých hokejistek na olympijských hrách se v 11. minutě postarala obránkyně Radová, která tečovala střelu Tejralové. "Vůbec mi to zatím nedochází, takže ten gól beru jako kterýkoliv jiný. Myslím ale, že pár hodin po zápase, nejpozději druhý den, mi dojde, co se mi povedlo. Snad po mně holky nebudou chtít něco do kasy…," usmívala se po zápase Radová.

Při vyloučení Pejzlové se do velké šance dostala Hymlárová, proti brankářce Chanové ale neuspěla. Podruhé se Češky prosadily ve 24. minutě, kdy přesně zakončila vydařenou kombinaci Křížová. Poté ale Číňanky přestály druhé oslabení a samy udeřily v přesilové hře. Faul Horálkové potrestala Millerová, která tvrdou střelou zakončila spolupráci zámořských posil čínského výběru pro olympijský turnaj.

Kapitánka: Musíme se poučit

"Holky se trochu unáhlily. Naše třetí hráčka ve slotu nebyla dostatečně nahoře. Puk se jí dotkl, ale stejně prošel na tu Kanaďanku a naše bekyně nevystoupila, jak má a střela šla na zadní tyč. Na takových akcích detaily rozhodují. Hráčky to vědí, trénovali jsme to. Ale nesplnili jsme role, jak jsme měli, a 2:1 je nepříjemný stav. Třetí třetinu jsme ovšem zvládli bravurně," prohlásil Pacina.

Ve 34. minutě mohla Češky více uklidnit Mrázová, ale neprosadila se stejně jako z brejku na druhé straně Wooová, kterou vychytala Peslarová. V závěru druhé třetiny přestřelila prázdnou branku Mlýnková, která se k českému týmu v Pekingu připojila po problémech s covidovými testy později

"Kvůli pozitivnímu testu jsem se vůbec nezapojila do bubliny. Nastoupila jsem pětidenní karanténu a musela čekat na pět negativních testů v řadě. Přiletěla jsem v úterý večer, stihla jsem jeden trénink a dopingovku. Bylo to docela hektické, rovnou jsem šla do zápasu," popsala Mlýnková.

V závěrečné třetině měly oba týmy několik šancí skórovat, prosadila se ale až ve 47. minutě Pejzlová, která zužitkovala ideální přihrávku od Horálkové. Další gól již nepadl.

"Bylo to trošku nervózní. Jsem samozřejmě ráda, že jsme vyhrály, ale zároveň vím, že náš tým může hrát o hodně lépe, takže se těším na další zápasy i na to, že se z toho poučíme. Máme za sebou premiéru, nějaké nervy i natěšení opadne a budeme hrát celých 60 minut naši hru," řekla kapitánka Alena Mills, která působí společně se všemi hráčkami čínského výběru v týmu Vanke Rays v ruské mezinárodní lize.