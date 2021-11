I když se snažil v dopisech předstírat, že je psal cizinec, policisté odhalili autora a Marek V. tak tento měsíc stane před Krajským soudem v Plzni. Za vyhrožování terorismem a šíření poplašné zprávy může dostat až 12 let vězení.

Marek V. se podle zjištění Deníku dostal do střetu se zákonem už v 18 letech. Opakovaně byl trestán i pro závažnou kriminalitu. Sám to v minulosti potvrdil Deníku, když se v roce 2013 účastnil spolu s přítelkyní a malým synem v Plzni protiromského pochodu. „„Romové tu mají větší pravomoci než my. Byl jsem odsouzen za údajné znásilnění Romky, feťačky a bezdomovkyně. Český soud věří víc jí," vysvětloval tehdy redaktorce svoji účast. Nebylo to naposledy, co dostal trest za znásilnění. Nyní si odpykává čtyři roky za to, že donutil s nožem v ruce ženu, aby se svlékla a poté ji znásilnil.

Vzorně se nechová ani za mřížemi. „Byl to problémový, neoblíbený vězeň,“ řekl Deníku zdroj z věznice v Plzni, kde už ale Marek V. není, je v jiném zařízení.

Ještě když byl ale v Plzni, tak v srpnu 2020 vytvořil několik ručně psaných dopisů, jež mu měly pomoci na svobodu a k penězům. „První dopis měl dle obžaloby adresovat sám sobě a druhý dopis ministerstvu spravedlnosti, přičemž za účelem ztížení identifikace pisatele měl dopisy napsat s pravopisnými chybami a s nesprávnou stylistikou tak, aby ve čtenáři vyvolal dojem, že jeho autorem je cizinec špatně ovládající český jazyk. Třetí dopis měl napsat pod svým jménem a společně s druhým dopisem jej adresovat též ministerstvu spravedlnosti,“ uvedla mluvčí Krajského soudu Plzeň Jana Durná. Doplnila, že tímto jednáním měl obžalovaný vyvolat dojem, že dopisy psal člen teroristické skupiny, která vyznává islám v jeho násilné, extrémistické a militantní podobě za užití teroristických útoků. Obžalovaný sepsal i další dopisy, poslal je policistům či novinářům.

„Podstatou jednoho dopisu bylo sdělení, že do určitého časového horizontu má dojít k propuštění mužů a žen ze všech českých věznic, jejichž příjmení začínají konkrétními pěti písmeny, přičemž počáteční písmeno příjmení obviněného muže bylo uvedeno mezi nimi. Dalším požadavkem mělo být předání hotovosti 10 milionů Kč v neoznačených bankovkách, na konkrétním místě a v konkrétním čase. Pokud by požadavkům nebylo vyhověno, mělo dojít k otravě pitné vody v šesti neupřesněných českých městech,“ informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Doplnil, že muž se ke své činnosti doznal a jako důvod svého jednání uvedl osobní a rodinné problémy. K činu měl být inspirován televizním seriálem.

Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby v případě uznání viny byl obžalovanému uložen úhrnný trest odnětí svobody při dolní polovině zákonné trestní sazby (ta je 3 až 12 let) se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a trest propadnutí věci, konkrétně propisek a pravítka.