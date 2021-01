Na policii se podle informací Deníku obrátila seniorka, která dotyčného obvinila z toho, že ji zatlačil násilím do bytu a přes její odpor ji znásilnil. Policie se k citlivému případu nevyjádřila. „Šetření je na samém počátku, proto nebudeme nyní poskytovat žádné informace,“ vysvětlila mluvčí Dagmar Brožová.

TRPĚLA HODINY

Muž se závažného sexuálního deliktu dopustil již v roce 2008. Tehdy vypil asi osm piv a stejný počet velkých rumů a vydal se do domu s pečovatelskou službou, kde chtěl údajně k sexu přimět mladou cizinku. Jenže tu prý nenašel, a tak se pod falešnou záminkou vloudil do pokoje 81leté ženy. „Já jí sundal noční košili, poté kalhotky a také plenku, kterou měla. Pak jsem se také svlékl a lehl si k ní. Osahával jsem ji, líbal a pak jí roztáhl nohy a lehl si na ni,“ popsal tehdy začátek stařenčina utrpení obžalovaný. Ženu znásilňoval s přestávkami zhruba tři a půl hodiny, během nichž se pokusil i o další polohy či anální styk, ale vzhledem k nepohyblivosti stařenky neuspěl.

JE NEBEZPEČNÝ, VAROVAL ZNALEC

„Když jsem ráno přišla do práce, ležela babička v posteli a peřinu měla až k bradě. Pořád opakovala „on mě znásilnil“. Myslela jsem, že se jí něco zdálo, ale pak jsem viděla na zemi kalhotky a plenku a také skvrny od krve na její košili,“ řekla u soudu stařenčina pečovatelka.

Seniorka se z prožité hrůzy nikdy nevzpamatovala. Pachatel vyvázl s podmínkou, v čemž byl klíčový posudek znalce v oboru psychiatrie a sexuologie. „U pozorovaného je přítomna sexuální deviace, nazývaná porucha sexuální preference. Jde o poruchu s rysy patologické sexuální agresivity a sadismu,“ uvedl tehdy znalec, podle něhož sice muž navenek působí jako slušný člověk, ale jeho deviace je v něm skryta a čin může kdykoli zopakovat. Nedokáže prožít cit. Vezme si, co chce, a je mu jedno, co druhý člověk prožívá.

Podle znalce byla proto nutná léčba ústavní formou. „Léčba je daleko podstatnější než trest ve vězení. Tam by vzhledem k tomu, co udělal, hodně trpěl a v podstatě nic by to nepřineslo,“ prohlásil v roce 2010 u soudu znalec, jehož slova měla výrazný vliv na rozhodnutí senátu, který obžalovanému uložil dvouletou podmínku. Zároveň mu nařídil nastoupit ústavní léčbu.

Teď by muži ale nejspíše hrozil přísnější trest. Pokud by se u soudu prokázalo, že žena mluví pravdu a muž se opět dopustil znásilnění, mohl by jít za mříže až na osm let.