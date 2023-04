Roman Berbr, bývalý nejmocnější šéf českého fotbalu, nepůsobil v pondělí před Okresním soudem Plzeň-město, kde je jedním z hlavních obžalovaných v největší fotbalové kauze posledních let, nijak sklíčeným dojmem.

Obžalovaní Tomáš Grímm, Roman Berbr, Michal Káník a Roman Rogoz (zleva) u Okresního soudu Plzeň-město. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

V závěru líčení se dokonce usmíval, ač mu hrozí až dvanáct let vězení.

Kdo by čekal, že přijde zlomený muž, ten by se mýlil. Berbr, který má tvář zarostlou plnovousem, se při příchodu do soudní budovy díval sebevědomě do objektivů fotoaparátů a kamer, na rozdíl od některých jiných obžalovaných. Při hlavním líčení, při čtení obžaloby, měl tvář pokerového hráče, ale postupem času začal roztávat a zvláště odpoledne už se mu občas objevil na tváři i smích, zejména při komunikaci s Michalem Káníkem, jenž seděl na lavici obžalovaných vedle něj.

Jsem nevinen, tvrdí Berbr ve sledovaném fotbalovém procesu

U soudu ale mluvil jen miminálně. „Necítím se vinen,“ prohlásil a vše ostatní už za něj obstarali jeho advokáti, kteří tvrdě zkritizovali obžalobu. V úterý už ale mluvit bude muset, bude prvním, kdo bude vypovídat.