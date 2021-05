Dva zloděje zachytila bezpečnostní kamera uvnitř prodejny, policie žádá veřejnost o pomoc s identifikací.

Zloději si prorazili cestu skrz bezpečnostní sklo a brali jen nejdražší telefony a tablety. | Video: PČR

Plzeňští kriminalisté řeší vloupání do plzeňské pobočky Alzy, ke kterému došlo v noci na pátek 23. dubna. "Dosud neznámí pachatelé vnikli za použití násilí do prodejny a odcizili zboží za téměř půl milionu korun. Jednalo se o mobilní telefony, tablety a notebooky. Dále odcizili profesionální fotoaparát v hodnotě několika desítek tisíc korun. Zloději v prodejně poškodili skleněné dveře a stůl na vystavené telefony. Svým jednáním způsobili poškozené společnosti celkovou škodu přes půl milionu korun," informovala mluvčí policie Michaela Raindlová. Policisté po pachatelích stále pátrají, pomoci by jim mohl kamerový záznam. "Jsou na něm zachyceny osoby důležité pro trestní řízení," uvedla mluvčí s tím, že policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osoby zachycené na kamerovém záznamu, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.