Ani vyhlášený nouzový stav muže od loupení neodradil.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Dva mladíci se v úterý 17. března po půlnoci vydali do Chotíkova, kde z rampy u tamějšího nákupního centra odcizili 75 europalet v hodnotě téměř 14 tisíc korun. "Ke krádeži použili nákladní vozidlo, které postupně třikrát naložili a následně odvozili," poznamenala mluvčí policie Ivana Jelínková. O pár hodin později se muži ve věku 24 a 19 let na místo vrátili, a v krádeži chtěli pokračovat. "Tentokrát se jim to ale nepodařilo, jelikož je na místě zadrželi policisté z obvodního oddělení Třemošná," doplnila mluvčí. Vzhledem k tomu, že se protiprávního jednání dopustili v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, hrozí jim až osmiletý trest za mřížemi.