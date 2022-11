Zdroj: Youtube

Zloděj řádil počátkem října v obci Snopoušovy na jižním Plzeňsku. „Pachatel vnikl neuzamčenými dveřmi přes sklep do vnitřních prostor rodinného domu, kde v pokoji z nezajištěné zásuvky komody odcizil finanční hotovost ve výši téměř 440 tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Eva Červenková.

Policisté tento týden zveřejnili snímky podezřelého a hned slavili úspěch, veřejnost jim pomohla s identifikací poberty. Jde o osmatřicetiletého muže ze severního Plzeňska. „K výše uvedenému jednání se doznal a na jeho zahraně policisté nalezli zakopanou bednu s finanční hotovostí přes 260 tisíc. Bohužel zbývající peníze z krádeže obviněný již stačil utratit,“ uvedla Červenková s tím, že policisté již pachatele obvinili ze spáchání trestných činů krádeže a porušování svobody.

Poznáte muže?

Další pachatel vloupání do rodinného domu na Plzeňsku ale policii zatím uniká, i v tomto případě se proto obrací na veřejnost. Zloděj do objektu vnikl 29. října v době od 7:30 hodin do 13:00 hodin v obci Plasy na severním Plzeňsku. „Neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň okna a dostal se do vnitřních prostor domu. Pachatel z domu odcizil mobilní telefon a finanční hotovost přes 10 tisíc korun,“ popsala Červenková s tím, že v souvislosti s tímto případem policie pátrá po totožnosti muže zachyceného na kamerovém záznamu. S případnými poznatky k osobě na záznamu se můžete obracet osobně na obvodním oddělení Kaznějov, Školní 478, případně na e-mail: px.oop.kaznejov@pcr.cz, na tel. 974 322 741 nebo na linku 158.