Dosud neznámý pachatel se vloupal do svatebního salonu v Plzni, odcizil šperky a přes dvacet kusů společenských dámských a pánských šatů.

Do svatebního salonu v centru města se zloděj vloupal v noci ze soboty na neděli. "Za použití násilí vnikl do prodejny a z pokladny odcizil finanční hotovost ve výši sedm tisíc korun. Následně otevřel prosklenou vitrínu a odcizil několik souprav šperků. To mu ovšem nestačilo a z různých stojanů odcizil minimálně dvacet kusů pánských a dámských šatů, včetně svatebních. Poškozenému majiteli způsobil škodu v řádech několika desetitisíců korun," uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.