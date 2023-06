Zfetovaný ubodal svou mámu. Dostal 14 let, platí odškodné sourozencům

Do své matky bodal zfetovaný Dino N. (25) jako zběsilý. Ve společném bytě v Plachého ulici v Plzni jí zasadil celkem třináct ran do hlavy, krku, trupu a horních končetin. Krajský soud v Plzni ho za to v pondělí poslal na 14 let do věznice se zvýšenou ostrahou.

Rozsudek nad Dinem N., který v Plzni ubodal svoji matku. | Video: Deník/Milan Kilián