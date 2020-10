Mírnějšího trestu se po svém odvolání dočkal Martin H. (41 let, na snímku) ze šumavské samoty, který dlouhé roky týral svoji manželku a její dceru, mladou ženu navíc už od dětství zneužíval. . Ženy žily po celou dobu ve strachu, v ponižování, které si jen málokdo umí představit.

Martin H. se s manželkou seznámil na škole, kde učila. Ač byl o více než 16 let mladší, rozvedla se kvůli němu a začali spolu žít. Po svatbě ale začalo ženě i její dcerce, kterou měla z prvního manželství, peklo. Martin H. je fyzicky i psychicky týral. Bil je, zakazoval jim stýkat se s přáteli, neměly přístup k penězům, musely se mu plně podvolit. „Na dceru poprvé vztáhl ruku ještě v době, když byla na základní škole. Strkal ji, házel ji na postel, tahal za vlasy. Když jsem ji bránila, dostala jsem i já. Dcera byla trestána vždy, když někam šla,“ řekla žena soudu. Doplnila, že už nevěděla, kudy kam, snažila se jen manželovi nedat záminku k útokům.

Její dcera soudu řekla, že nakonec se dostala do fáze, kdy raději přetrpěla vynucený desetiminutový sex, než aby si celý den nechala nadávat a byla bita. Nebýt dne, kdy měl jeden velmi surový útok náhodné svědkyně, které přivolaly policii, trpěly by obě ženy zřejmě dodnes.

Martin H. většinu z toho, co mu bylo kladeno za vinu, popřel. „Mé srdce bude navždy čisté. Pokud vám moje slova nestačí, pak nejste lidmi a nezasloužíte si žít na tomto světě,“ prohlásil.

Klatovský soud ho poslal na šest let do věznice s ostrahou. Zároveň mu nařídil zaplatit bývalé manželce odškodné 250 tisíc a její dceři 500 tisíc korun. Martin H. se ale odvolal a Krajský soud v Plzni mu vyhověl. Rozsudek z Klatov částečně zrušil a vynesl nový verdikt. „Obžalovaný byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků a šesti měsíců nepodmíněně. Pro jeho výkon se zařazuje do věznice s ostrahou,“ informovala Deník mluvčí soudu Lucie Jíchová. Dodala, že soud také snížil nemajetkovou újmu, již má vyplatit poškozeným. U starší z žen činí 150 tisíc korun, u nevlastní dcery dvojnásobek.