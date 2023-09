Majitel autodromu Zdeněk H. (48), který měl zbít v srpnu o pouti v Plasích na severu Plzeňska dvě Ukrajinky, zůstane ve vazbě. Rozhodl o tom Krajský soud v Plzni.

„Soud nevyhověl stížnosti obviněného proti vazbě ani stížnosti státního zástupce, jenž požadoval, aby byl obviněný vzat do vazby i z důvodu, aby nemohl opakovat trestnou činnost,“ řekla Deníku ve čtvrtek soudkyně Okresního soudu Plzeň-sever Zuzana Sperková, jež Zdeňka H. do vazby před necelými třemi týdny vzala. Pro Zdeňka H. to znamená, že zůstává za mřížemi pouze z důvodu, aby nemohl ovlivňovat případné svědky. To je pro něj dobrá zpráva. Může být totiž po vyslechnutí svědků policií propuštěn na svobodu dříve, než dojde k soudu, třeba již v řádu týdnů.

Incident se odehrál před měsícem, v neděli 13. srpna v Plasích na pouti. Co přesně se stalo, není jasné. Policie po medializaci případu pouze uvedla, že tři osoby měly napadnout dvě cizinky. Později upřesnila, že jeden z pachatelů byl zadržen a obviněn. „Zahájili jsme trestní stíhání osmačtyřicetiletého muže, je obviněn ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví,“ informovala několik dní po činu policejní mluvčí Pavla Burešová.

Ženy tvrdí, že seděly v Plasích na obrubníku, měly kolem sebe děti a povídaly si. Zastavilo u nich auto a řidič se zeptal, zda jsou Ukrajinky, poté následoval surový útok. Jedna z nich utrpěla dokonce zlomeninu čelisti. Zdeněk H., jehož jméno ani tvář nyní nelze zveřejnit, podle informací Deníku ale trvá na tom, že se vše odehrálo jinak, než Ukrajinky tvrdí. Jeho příbuzní do médií uvedli, že konflikt vyvolaly opilé ženy.

Pět dní po činu byl muž vzat do vazby. „Důvodem je, aby nemohl ovlivňovat svědky, případně další spoluobviněné, neboť je zřejmé, že se na trestné činnosti mohlo podílet více osob, nicméně zatím nebyly ustanoveny,“ vysvětlila tehdy soudkyně Zuzana Sperková. I když už od té doby uplynuly další bezmála tři týdny a policisté vyslýchají všechny, kteří by o události mohli něco vědět nebo se na ní dokonce podílet, jména dalších útočníků zřejmě zatím nezjistili. Svědci totiž dle informací Deníku nejsou právě výřeční a nejspíše i proto nechce policie komentovat, zda již zná jména těch, co stáli po boku Zdeňka H. při konfliktu s cizinkami. „V současné době probíhá vyšetřování a s ohledem na to nebudeme zatím poskytovat bližší informace,“ uvedla pouze ve čtvrtek krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová.