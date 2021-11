Policie hledá ženu, která v Plzni na Slovanech kradla v bytě starší ženy. Nejprve zazvonila, požádala o dopisní obálku a využila chvilkové nepozornosti. Z kabelky odcizila peněženku s penězi a doklady.

Pomozte s pátráním. Poznáte ženu na obrázku? | Foto: PČR

Policie pátrá po pachatelce, která letos 6. listopadu v dopoledních hodinách zazvonila na jeden z bytů v Plzni městské části Slovany a požádala starší ženu o dopisní obálku. Následně využila chvilkové nepozornosti poškozené a bez svolení vstoupila do předsíně, kde jí z kabelky odcizila peněženku s doklady a finanční hotovostí. Poté, co byla poškozenou přistižena, z bytu utekla a přitom do seniorky strčila takovou silou, že žena upadla. Způsobené zranění si vyžádalo lékařské ošetření.