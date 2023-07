Zdroj: Deník/Milan Kilián

Na lavici obžalovaných usedli Martin Šíma (42) z Plzně, Adéla Švejkarová (39) z Klatov, Pavel Červený (38) z Plzně, Dušan Tomášek (44) z Dobřan, Michal Vopat (42) z Chrástu, Tomáš Vrkoslav (42) ze Smidar, Tomáš Koperdák (48) z Nepomuku, Jaroslav Klír (53) z Rakovníku, Petr Marko (39) z Lub u Chebu, Richard Dolan (53) z Vysokého Újezdu a Slovenka Zlatica Oravcová (28), která se zdržuje v Čechách.

„Šíma, Švejkarová, Vopat, Červený, Koperdák, Tomášek, Klír a Vrkoslav se různými činnostmi podíleli na výrobě pervitinu z léčiv s obsahem pseudoefedrinu a distribuci takto vyrobené drogy. Vše prováděla organizovaná skupina, kterou nejpozději na začátku roku 2021 vybudoval Šíma z okruhu svých známých Švejkarové, Vopata, Červeného a Koperdáka a k této skupině se připojili po svém propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nejdříve dne 26. 2. 2021 Klír, nejpozději od prosince 2021 Tomášek a po svém propuštění z vazby dne 24. 3. 2022 Vrkoslav,“ uvedl v obžalobě, kterou četl bezmála hodinu, státní zástupce Jakub Kubias.

Dodal, že Šíma zastával ve skupině vůdčí roli, rozhodoval o nákupech, o jejich druhu a množství, podílel se na financování nákupů léčiv a dalších chemických surovin, účastnil se obstarávacích jízd pro léčiva do zahraničí, rozhodoval o místě výroby pervitinu, podílel se na vlastní výrobě pervitinu a následně předával Švejkarové, Vopatovi a Červenému a dalším osobám část vyrobeného pervitinu za účelem další distribuce a sám pervitin prodával. Kubias dále detailně popsal, jak se na shánění potřebných věcí, výrobě pervitinu a distribuci drog podíleli všichni obžalovaní včetně Marka, Oravcové a Dolana. Celkem měla parta vyrobit zhruba šest kilogramů „perníku“.

Ještě před výslechy projevili zájem o dohodu o vině a trestu Švejkarová, která je vedena jako spolupracující obviněná, Tomášek a Vopat. Pak již Švejkarová, pravá ruka šéfa gangu, dostala slovo. Soudu řekla, že měla problém v Německu, kde skončila kvůli drogám ve vazbě a dostala podmínku, proto se vrátila do Čech. Potřebovala ale uhradit dluhy. „Martina jsem znala, bylo to přes člověka, který nedávno dostal 14 let. Šíma mi nabídl, že si mohu dluh u něj odpracovat. Jela jsem s ním pro tablety do Rumunska a tablety jsem vezla v černých pytlích, za to jsem dostala 20 až 25 tisíc korun. Pak jsem s ním jezdila pravidelně pro tablety do Polska,“ řekla Švejkarová.

Dále uvedla, že Šíma byl organizátorem všeho dění. „Mně někdo říkal asistentka, někdo konina (vězeňská urážka – pozn. aut.), někdo služka. Jezdila jsem s ním pro tablety, loupala je z blistrů, nakupovala chemikálie, vážila tablety, uklízela po varech a podobně,“ přiznala Švejkarová a popsala úlohu všech členů skupiny, např. Červený byl podle ní hlavním Šímovým distributorem drog.

Líčení bude pokračovat v dalších dnech výslechy obžalovaných a svědků. Kubias navrhl v obžalobě tresty odnětí svobody v délce 3 až 11 let a peněžité tresty.