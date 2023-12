Muž bez hlavy a genitálií hozený do Berounky, táta dvou dětí vyhozený v kufru na skládce, brutálně usmrcený starosta, ve spánku ubodaná družka – to jsou jen některé z vražd, které letos řešili policisté na západě Čech. Z pokusů o nejhorší trestný čin se svou brutalitou z řady vymykají dva útoky Ukrajinců.

Podezřelí z vraždy starosty, žena a dva muži v budově Okresního soudu v Tachově. | Video: Monika Šavlová

Deník pro vás zmapoval letošní vraždy a pokusy o ně v Plzeňském a Karlovarském kraji. Je zajímavé, že zatímco na Karlovarsku počet těchto trestných činů v porovnání s loňskem klesl, na Plzeňsku vzrostl na více než dvojnásobek.

Letošek je mnohem krvavější

„Zatímco vloni jsme evidovali šest trestných činů vraždy, z toho tři dokonané a tři ve stadiu pokusu, letos k dnešnímu dni evidujeme celkem třináct skutků, z toho čtyři dokonané vraždy a devět pokusů,“ zbilancovala plzeňská policejní mluvčí Michaela Raindlová. Objasněno je vše kromě jedné lednové vraždy.

Čekání na první letošní vraždu v Plzeňském kraji bylo mimořádně krátké. Z nového roku uteklo jen 18 hodin, když na ubytovně v Husově ulici ve Stříbře na Tachovsku Ukrajinec Vitalii Brana (35) sáhl po hádce po kuchyňském noži a bodl 24letého krajana Serhije Z. Ten neměl šanci přežít. Cizince již za to potrestal Krajský soud v Plzni 10 lety vězení, pak bude vyhoštěn.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Zatímco tato vražda moc emocí nevzbudila, úplně jiné to bylo o necelé dva týdny později, kdy bylo nalezeno tělo v Berounce pod lávkou u sv. Jiří v oblasti Pecihrádek v Plzni. Muž měl totiž podle zdroje Deníku uříznutou nejen hlavu, ale i genitálie a po těle řadu dalších zranění a zohavení způsobených řezným nástrojem, zřejmě nožem. Měl u sebe doklady, a tak kriminálka hned věděla, že jde o 32letého Slováka, který se pohyboval v komunitě bezdomovců. Jeho vrah ale dosud uniká. „Na případu stále pracuje speciální tým,“ uvedla Raindlová.

Třetí vražda byla spáchána v květnu v Radnicích na Rokycansku, kde Ladislav U. (celé jméno a tvář lze zveřejnit až po začátku soudního líčení, a to ještě jen v některých případech) zavraždil svoji družku, s níž měl partnerské neshody. Ženu, která pracovala jako vedoucí školní jídelny, ubodal devíti ranami ve spánku. Pak zahodil nůž do rybníka a utekl, ale po několika hodinách byl dopaden. Jeho případ již doputoval před Krajský soud v Plzni. Už se měla konat dvě líčení, ale obě byla zrušena kvůli zdravotním obtížím obžalovaného. Další termín je stanoven na leden. Obžaloba žádá 14 let vězení.

Z vraždy ženy v Radnicích policie obvinila jejího přítele. Nůž hodil do rybníka

Poslední z vražd mají lidé ještě v živé paměti. Na začátku prosince 35letý Pavel F. pobodal ve Žlutické ulici v Plzni svoji bývalou přítelkyni. Žena byla převezena do nemocnice, kde ale těžkým zraněním podlehla. Muž po činu skončil ve vězení, kde nastoupil trest za jinou trestnou činnost.

Ve výčtu vražd je třeba zmínit ještě jednu, která sice není v krajské statistice zahrnuta, neboť byla spáchána v Praze, ale s Plzeňským krajem úzce souvisí. Obětí je totiž starosta Myslinky na severu Plzeňska a tělo bylo nalezeno v ohořelém autě v říjnu na Tachovsku. Zločin byl podle policie spáchán pro peníze. Iniciátorkou měla být starostova exmanželka, která toužila po dědictví. Obviněna byla nejen ona, ale i dva muži, které si měla na čin najmout. Dle nepotvrzených informací jim za to měla slíbit přes milion korun. Vrazi měli starostovi prostřelit hlavu hřebem z nastřelovací pistole a způsobit i další zranění, tělo se pak snažili spálit v autě v lese, kam ho převezli. Všichni tři jsou ve vazbě.

Napřed otrávení psi, pak smrt starosty. Vesnice je v šoku z vraždy

Mimořádná brutalita

Z pokusů o vraždu jmenujme v první řadě čin teprve 18letého Ukrajince, jenž v srpnu znásilnil v Plzni v Lobzích patnáctiletou dívku a následně se ji snažil zabít. Mladík školačku vylákal do lesa, poté jí svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Způsobil jí řezné zranění a vyhrožoval smrtí. „Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel. Dívka předstírala smrt, čímž si pravděpodobně zachránila život,“ popsala Raindlová. Případ zvedl v Plzni vlnu protiukrajinských nálad, řešil ho i primátor Roman Zarzycký a další politici. Policie na něm stále pracuje. „Návrh na podání obžaloby dosud nebyl podán,“ potvrdila Raindlová. Mimořádnou brutalitou se vyznačoval i útok 36letého Ukrajince, který na ubytovně v Kožlanech své manželce zasunul petardu do přirození a poté ji odpálil.

Zmínit dále můžeme např. případ Patrika K., jenž už za bodnutí otčíma nožem v Plzni „vyfasoval“ u soudu deset let vězení, nebo Jiřího Pelce, jenž za útok nožem v Blovicích dostal dokonce 13 let.

Vrah se střelil za jízdy do hlavy

„K dnešnímu dni evidujeme šest zvlášť závažných zločinů vraždy, konkrétně tři dokonané a tři ve stadiu pokusu,“ zbilancoval karlovarský policejní mluvčí Jakub Kopřiva s tím, že jde o pokles proti loňsku, kdy evidovali devět těchto trestných činů, zčásti samozřejmě také ve stadiu pokusu. Co se proti roku 2022 nezměnilo, je stoprocentní objasněnost.

První letošní vražda v Karlovarském kraji se odehrála v noci ze 3. na 4. února v Novém Sedle na Sokolovsku, kde 48letý muž umlátil po hádce kvůli drogám o šest let mladší ženu, svoji známou. Tělo přikryl v bytě nalezenou přikrývkou a zmizel, záhy si pro něj ale došla zásahová jednotka. „Byla to hodná ženská, zbyly po ní děti. A také vnoučata, je to hrozné," řekl tehdy Deníku místní obyvatel. Pachatel na soud čeká ve vazbě.

Další vražda otřásla 25. září Dalovicemi na Karlovarsku. Tam v bytě zastřelil 52letý muž svoji o deset let mladší bývalou přítelkyni, při útěku si pak za jízdy prostřelil hlavu a s autem havaroval. Byl na místě mrtvý. Jak Deník zjistil, zastřelené pošťačce Marcel K. dlouho předtím vyhrožoval a svůj čin plánoval. Prověřovalo se, zda policie, která o vyhrožování věděla, nepochybila, ale podle Kopřivy byl její postup v pořádku.

Zavražděná pošťačka měla tři děti. Pachatel havaroval na D6 s postřelenou hlavou

Poslední dokonaná vražda se v kraji odehrála v noci 22. října, kdy šestadvacetiletého Sokolováka, tátu dvou dětí, uškrtil v Moskevské ulici v Karlových Varech jeho stejně starý spolubydlící, muž z Karlovarska. Ten podle zjištění Deníku druhý den zakoupil kufr, do něhož subtilní oběť i díky svým zdravotnickým znalostem vměstnal, a vyhodil ho do kontejneru. Tělo bylo později nalezeno na skládce. Je ale otázkou, zda muž stane před soudem, je totiž psychicky nemocný.

Zdroj: PČR

Co se týče pokusů o vraždu, prvním byl surový útok majitele kasina v Aši a jeho zaměstnance na nezvaného hosta. Muž byl zkopán a zbit baseballovou pálkou. Případ již řeší Krajský soud v Plzni, verdikt zatím nepadl. V dalších dvou případech šlo o partnerské spory. V Chebu muž pobodal manželku, v Karlových Varech škrtila žena kvůli penězům 80letého druha až do bezvědomí.