Rozsáhlá policejní kace, která probíhala ve čtvrtek dopoledne v Plzni-Černicích sklízí úspěchy. Kromě zadržení muže, který hrozil s pistolí v ruce personálu Pivovarského dvora Purkmistr, dopadla policie také 40letou hledanou ženu.

Celá akce začala ve čtvrtek ráno poté, co muž pronikl do areálu Purkmistru. "Vyrušila ho jedna ze zaměstnankyň. Řekl, jí, že je zde ubytovaný a sdělil i číslo pokoje. Žena ho tedy vyzvala, aby s ní šel na recepci," popsala vše mluvčí policie Veronika Hokrová. Zde ale prozatím klidný průběh skončil. "Muž znervozněl a chtěl z místa odejít, ve stejnou chvíli dorazil další ze zaměstnanců a i on muže vyzval, aby šel na recepci ověřit ubytování. Muž ovšem sáhl po zbrani, kterou měl uschovanou za pasem a mířil na oba zaměstnance se slovy, že nic neodcizil ani nepoškodil. Vzápětí zbraň uschoval zpět a z místa odešel," informovala mluvčí.

Policie zbraň našla a zajistila. "Můžeme potvrdit, že se nejednalo o maketu zbraně, nicméně zajištěná zbraň je v současné době předmětem dalšího zkoumání a prozatím se k ní nelze přesně vyjádřit," řekla ke zbrani mluvčí.

Jednatřicetiletý Slovák se kromě čtvrtečního vyhrožování obsluze policii doznal i k dalším skutkům. "Na základě všech zjištěných skutečností zahájil policejní komisař trestní stíhání tohoto muže jako obviněného ze spáchání několika trestných činů v oblasti majetkové trestné činnosti a jednoho násilného trestného činu. Zároveň podal policejní komisař podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby," uvedla Hokrová.