O zmírnění trestu za to, že jednou ranou zabil muže, marně usiluje invalidní důchodce Gustav Janeček (60) z Plzně. Teď ho potopili jím navržení svědci, kteří se nedostavili ke Krajskému soudu v Plzni, kde se mělo na základě jejich výpovědí rozhodnout o obnově řízení. O netradiční zpestření se postarala Janečkova družka Vlasta P., která se před soudní síní svlékla do spodního prádla.

Gustava Janečka přišla ke Krajskému soudu v Plzni podpořit i jeho družka Vlasta P. Chce dokázat jeho nevinu. | Foto: Deník/Milan Kilián

Janečka poslal Krajský soud v Plzni vloni v březnu na šest let do vězení za to, že v prosinci 2018 u centrálního autobusového nádraží v Plzni udeřil pěstí Štefana H. (46), s nímž měl spory. „Muž následkem úderu prudce upadl zády a hlavou na schody a chodník, čímž utrpěl zlomeninu klenby a spodiny lebeční, otok mozku s druhotným krvácením do mozkového kmene, což vedlo k hlubokému bezvědomí a i přes poskytnutou lékařskou pomoc k jeho smrti, a to ještě téhož dne,“ uvedl v obžalobě státní zástupce. V Janečkův prospěch vypovídala jeho družka, ale soud rozhodl, že je vinen, a poslal ho na šest let za mříže. Navíc mu uložil, že musí zaplatit více než milion korun pozůstalým. Janeček se s verdiktem nehodlá smířit, odvolal se k Vrchnímu soudu, podal dovolání k Nejvyššímu soudu, ale nikde neuspěl. Teď se snaží o obnovu řízení, ale veřejné zasedání muselo být odročeno, neboť se k soudu nepodařilo dostat jím navržené svědky.