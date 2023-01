Podle obžaloby měl Jaroslav J. zneužívat chlapce v domově po několik měsíců na přelomu let 2020 a 2021. „Už jsem spal, když jsem cítil, že mi někdo sahá na pindíka. Vzbudilo mě to. Byl to strejda. Nelíbilo se mi to. Řekl jsem mu asi třikrát, ať toho nechá, že je to můj pindík, ale on na mě pořád sahal a říkal, že může. Nekřičel jsem, bál jsem se, že mě zbije, i když to nikdy předtím neudělal,“ popsal při výslechu, který byl v soudní síni přehráván, desetiletý kluk. Dodal, že tímto způsobem ho Jaroslav J. zneužil asi pětkrát. Jak uvedl v obžalobě u KS Plzeň státní zástupce Martin Rykl, nebyl sám. Celkem mělo být obětí vychovatele šest chlapců ve věku sedm až dvanáct let. Měl je osahávat a manipulovat jim s přirozením, a to v posteli či koupelně. Všem měl také zakázat o tom komukoli říct.

Jaroslav J., jehož jméno ani tvář nemůže redakce ze zákona zveřejnit, vinu odmítl. Muž, který v domově dělal vychovatele bezmála deset let, když předtím byl policistou či profesionálním vojákem, prohlásil, že jde o komplot, za nímž stojí jeden problematický chovanec. „Cítím se být nevinen,“ řekl soudu. Uvedl také, že ho zdrtil závěr sexuoložky. „Po 58 letech života, bezmála 30 letech manželství, kdy vychováte čtyři děti, se dozvíte, že jste sexuální úchyl, který by se měl léčit? To je strašné. Dělal jsem hokejového trenéra, plavčíka, jezdil na tábory, byl externista v domě dětí a podobně, a nikdy jsem na sobě nic takového nepozoroval,“ prohlásil Jaroslav J.

Senát v čele se soudcem Janem Hostašem ale po bezmála ročním dokazování došel loni v létě k závěru, že Jaroslav J. je vinen ze spáchání zločinů znásilnění a pohlavní zneužití. „Obžalovanému byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v délce pěti let se zařazením do věznice s ostrahou, trest zákazu činnosti spočívající v zákazu práce s dětmi a mládeží po dobu deseti let a dále ambulantní ochranné sexuologické léčení. Obžalovanému byla rovněž uložena povinnost zaplatit všem poškozeným škodu v souhrnné výši 600 000 Kč,“ shrnula tehdy mluvčí soudu Jana Rubášová.

Následovalo odvolání a Jaroslav J. se u Vrchního soudu (VS) v Praze nyní dočkal výrazného snížení trestu. „Odvolací senát zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu a dále ve výroku o náhradě nemajetkové újmy. Rozhodl tak, že obžalovaný se odsuzuje k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, kdy se pro výkon tohoto trestu zařazuje do věznice s ostrahou,“ informovala Deník mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová. Doplnila, že výše nemajetkové újmy, kterou má Jaroslav J. vyplatit poškozeným, byla snížena na polovinu, se zbytky svých nároků byli odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Na ambulantní sexuologické léčbě a desetiletém zákazu práce s dětmi odvolací soud nic nezměnil.