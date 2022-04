Školačka nakonec sexuální ataky otčíma neunesla a utekla z domova. Už se tam nevrátila a dnes je v péči pěstounů. Domů by se podle úterního rozhodnutí Krajského soudu v Plzni neměl jen tak vrátit ani Petr S. Měl by jít totiž zpytovat svědomí na sedm let za mříže. Zda tam skutečně půjde, rozhodne ale až odvolací soud.