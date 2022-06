Muž ale u soudu jednoznačně znásilňování dítěte popřel. „Je to lež,“ prohlásil.

Dívka, která se svou matkou, dvěma sourozenci a otčímem bydlela na jižním Plzeňsku, měla být obětí chtíče svého nevlastního otce podle obžaloby nejméně od roku 2020 do listopadu 2021. „Přiléhal v dětském pokoji k nezletilé, narozené v roce 2008, v úmyslu sexuálně se uspokojit, když využil situace, že spala a nevnímala a tudíž nemohla reagovat, a začal ji osahávat na prsou, zadku i přirození, strkal jí prsty do pochvy, až ji to probudilo, aby následně v blíže nezjištěném počtu případů na ní vykonal soulož,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr s tím, že se L. H. měl dopustit i dalších sexuálních útoků vůči dívce.

L. H., jehož přivedla eskorta z vazby a jehož jméno ani tvář nesmí redakce ze zákona zveřejnit, řekl, že s matkou poškozené se seznámil před bezmála devíti lety na diskotéce. Jezdil pak za ní na Rokycansko a až později zjistil, že má tři děti a žije s nimi v azylovém domě. To už ale nechtěl couvnout, a tak družku, která je o dost starší než on, si i s jejími potomky nastěhoval k sobě. Podle svých slov se o děti, které mu samy od sebe začaly říkat tati, staral, měl je rád, stejně jako jejich matku. S tou se ale pak začal hádat, zvláště když byli oba pod vlivem alkoholu. Vyjížděla k nim i policie. „Když byla opilá, byla partnerka agresivní. Je pravda, že k holce jsem si chodil lehat, ale nebylo to v úmyslu se sexuálně uspokojit, chtěl jsem se jen vyspat,“ tvrdil soudu L. H. Proč dívka tvrdí, že ji znásilňoval, podle svých slov neví.

„Možná je to tím, že jsem byl v domácnosti jediná autorita a už mě nechtěli poslouchat,“ řekl. Odmítl také závěr znalce, že trpí tzv. hebefilií, tedy sexuální náklonností k dospívajícím dívkám. „Já takový nejsem,“ prohlásil s tím, že vždy měl poměr se staršími ženami.

Dnes již bývalá družka obžalovaného u soudu odmítla vypovídat, stejně jako její syn. Při výsleších na policii ale oba potvrdili, že otčím chodil spát k nevlastní dceři. „Říkala jsem mu, že to není vhodné,“ vypověděla matka dívky.

Rozsudek by mohl padnout již tento týden, obžalovanému hrozí pět až dvanáct let vězení.