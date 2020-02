Z výroby a nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, pohlavního zneužití dítěte a svádění k pohlavnímu styku a znásilnění dívek mladších 15 let jsou obžalovaní čtyři muži ze Sokolovska. Hrozí jim až dvanáct let vězení.

Poškozených bylo podle obžaloby více než deset. Ke čtyřiačtyřicetiletému muži a jeho třem synům ve věku 20, 22 a 23 let měly nezletilé dívky v období let 2008 až 2017 docházet do jejich bytů. Tam si je obžalovaní měli opakovaně fotit nahé na mobilní telefony a fotoaparáty.

Soud ve čtvrtek pokračoval výslechem svědkyně Lucie H., která uvedla, že vzpomínky už raději vytěsnila a na nic si nepamatuje. Podle její dřívější výpovědi poznala celou rodinu, ještě než jí bylo čtrnáct let.

Všichni obžalovaní, kteří po celou dobu jejího dnešního výslechu hleděli do země, ve čtvrtek odmítli vypovídat.

„Když jsem k nim chodila do bytu a třeba vařila, všichni synové i jejich otec mě osahávali. V té době jsem se nejvíce bavila s nejmladším synem Martinem. Začali jsme spolu chodit a nedlouho poté, když mi ještě nebylo patnáct let, jsem s ním měla nedobrovolný pohlavní styk,“ uvedla ve výpovědi svědkyně s tím, že když se s nejmladším synem rozešla, začala chodit s jeho otcem.

Když se ho Lucie H. zeptala, zda pro něj není příliš mladá, řekl jí, že na věku nezáleží.

„Začali jsme spolu mít pohlavní styk. Dával mi za sex i peníze. Někdy dvě stě korun, někdy méně. Pak si mě začal fotit nahou, vyfotil mě asi dvacetkrát. Vím, že si psal s nějakou devítiletou holkou i s dalšími mladými dívkami,“ stojí v dívčině výpovědi. Lucie H. dříve také uvedla, že další z obžalovaných synů Jiří měl osahávat také její mladší sestru, když společně chodili ven.