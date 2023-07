Nejprve mladý Lotyš ohrožoval na jaře nožem revizory, pak ochranku v obchodním centru. I v podmínce byl o víkendu členem pětičlenného komanda, které vtrhlo do bytu v Resslově ulici v Plzni a loupilo.

Lotyš Ivans Lukša u Okresního soudu Plzeň-město. | Video: Deník/Milan Kilián

S nožem v ruce řádil Lotyš Ivans Lukša (28) v trolejbusu a pak stejnou zbraní děsil návštěvníky obchodního centra v Plzni. I když mu hrozilo několik let kriminálu, plzeňský městský soud se nad ním slitoval a počátkem července ho potrestal jen podmínkou a vyhoštěním. Cizinec si ale nabídnuté šance nevážil a slib, že ihned vycestuje, nesplnil. Zůstal v Plzni, ač tu nemá žádnou práci a žil tu v podstatě jako bezdomovec, a dokonce byl podle zjištění Deníku jedním z členů pětičlenného komanda, které o víkendu násilím vtrhlo do jedno z tamních bytů, napadlo jeho obyvatele a okradlo je. Přesto ale znovu za mřížemi neskončil.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

První vážný malér měl Lukša v Plzni letos počátkem března. Když byl v trolejbusu na Americké třídě vyzván revizorem Plzeňských městských dopravních podniků k předložení jízdního dokladu, nejprve nereagoval, pak se pokusil zmizet a když ho chtěl revizor spolu s kolegou zastavit, vytáhl na ně z kapsy bundy nůž o délce 25 cm. Tím je zastrašil a mohl utéct. Ještě větší paniku Lukša způsobil 5. dubna večer, kdy opilý řádil v obchodním centrum Olympia. Když ho chtěl člen ostrahy vyvést ven kvůli jeho nevhodnému chování, vytáhl na něj nůž o délce 30 cm, kterým máchal před sebou. Strážného pak honil po Olympii, křičel na něj něco v cizím jazyce a naznačoval mu podříznutí. Pronásledoval ho až do prostoru občerstvení, kde seděli hosté, z nichž někteří ze strachu utekli. Lukša ochranku nožem ohrožoval až do chvíle, kdy se rozhodl z objektu utéct.

Vzhledem k tomu, že u nás má čistý trestní rejstřík a prohlásil vinu, vyvázl s desetiměsíční podmínkou, odloženou na zkušební dobu dvou let, a vyhoštěním na dobu čtyř let. A byl propuštěn z vazby. Jenže místo, aby skutečně odjel, v Plzni zůstal a dokonce byl členem pětičlenného komanda, které řádilo v noci ze soboty na neděli v Resslově ulici v Plzni.

Napíše ti lepší posudek, radil vrah. Psychiatr teď stojí před soudem

„Muži vstoupili do bytového domu a poté vyběhli k jednomu z bytů. Kopy a nárazy rameny vyrazili a vytrhli z pantů dveře do bytu a vnikli dovnitř. Tím probudili dva muže ve věku 32 let a 30 let, kteří začali před nimi ze strachu ustupovat. Jeden z mužů stačil zavolat na tísňovou linku policie, ale byl při tom přistižen a donucen telefon položit. Poté došlo k fyzickému napadání obyvatelů bytu, kdy jeden z agresorů držel v ruce metrovou lištu vylomenou z vyražených vstupních dveří, s výzvami, aby jim vydali peníze a drogy. Mužům nařídili, aby si klekli na zem k oknu a začali prohledávat byt,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Nezvaní hosté odcizili dva mobilní telefony, notebook, skleněnou vodní dýmku, dva joysticky a krabičku cigaret. Poté sbalili herní konzoli se dvěma joysticky, notebook, vrtáky, šrouby, zámky a další věci. Škoda byla vyčíslena na více než 50 tisíc korun. Tašku a kradené pánské sportovní boty odnesli na dvůr a nechali je zde odhozené, protože jim v odnesení věcí zabránily hlídky policie, které se na místo dostavily ihned po oznámení. „Čtyři muži byli ihned zadrženi, vyjma jednoho, kterému se podařilo před příjezdem hlídek utéct. I ten však byl policisty vytipován a po několika hodinách také zdržen,“ informovala Brožová.

Západočeský gang výrobců drog řídil taxikář. Pervitin vařili z polských léků

Vyšetřovatel oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Plzeň zahájil trestní stíhání pěti mužů ve věku 21 až 28 let, kteří byli obviněni ze spáchání zločinu loupež ve formě spolupachatelství v jednočinném souběhu s trestným činem porušování domovní svobody. Lukša byl dle zjištění Deníku navíc obviněn ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť přes trest vyhoštění neodcestoval do rodného Lotyšska. Ač to překvapí, za mřížemi neskončil. „Byl podán návrh na vzetí cizince do vazby, který ale soud neakceptoval a muž byl propuštěn na svobodu,“ uvedla ve čtvrtek ráno Brožová.