Plzeňský městský soud ho nyní poslal na čtyři roky do vězení za to, že omámil své dvě kolegyně, z toho jednu opakovaně, a pak je bezmoc-né osahával a pokoušel se je znásilnit. „Způsob jeho chování byl mimořádně zákeřný,“ uvedla v odůvodnění verdiktu předsedkyně senátu Lenka Prýcová.

Podle obžaloby se první Vočadlovou obětí stala jeho o čtyři roky mladší kolegyně. V období od jara do konce léta 2021 jí jednou do ovocného poháru a třikrát do kávy dal uspávací látku. „Když usnula, využil její bezbrannosti a pokoušel se ji vysvléci z kalhot a trička. Osahával ji na prsou i na přirození,“ uvedla státní zástupkyně Marie Čechová. Dodala, že v důsledku jeho silného funění se žena vždy probrala, odstrčila ho a on svého jednání zanechal. Postupně ale dotyčná pojala podezření, že jí dává Vočadlo něco do kávy, a když jedna chutnala divně, nevypila ji, ale udeřila na kolegu a zbytek nápoje dodala jako důkaz policii. Testy v kávě prokázaly lék na spaní Zolpidem.

Když se ve firmě probíralo, co měl Vočadlo udělat kolegyni, svěřila se další pracovnice personalistce, že jí se stalo totéž. „Ona to nechtěla oznámit, říkala, že se stydí a že nemá žádné důkazy. Já to ale řekla kriminalistovi, který věc vyšetřoval,“ řekla soudu personalistka. Dodala, že nikdo v jejich bezpečnostní firmě neměl tušení, že Vočadlo byl v minulosti již za sexuální delikt odsouzen. Nastoupil totiž předtím, než byl odsouzen, a rozsudek utajil.

Pracovnice, která je o 19 let mladší než Vočadlo, uvedla, že jí dal něco do pití, když byli společně na návštěvě u bývalého kolegy. Ještě se rozloučila, odvoz Vočadlem domů už si ale nevybavovala. „Jak jsem se dostala do svého bytu, vůbec netuším, asi mě tam omámenou dovedl. Pak si vybavuji, že jsem se na pár vteřin probrala. Byla jsem nahá, on taky. Ležel na mně, nemohla jsem se ani hnout. Zamumlala jsem, ať mě nechá, a pak jsem se probrala až v pět hodin ráno. Celý den mi pak bylo špatně,“ popsala žena, která se ze zážitku dodnes psychicky nevzpamatovala.

Vočadlo, který je invalidní důchodce třetího stupně, u soudu s obžalobou částečně souhlasil. „V prvním případě prohlašuji vinu,“ uvedl. „Ve druhém ale ne, bylo to jinak. Kdyby byla omámená, tak bych ji neunesl, je větší a těžší,“ řekl s tím, že ho žena sama začala v autě líbat a pozvala ho domů. Tam se vzájemně hladili na intimních místech a ona ho dovedla rukou až k vyvrcholení. Když ale zjistil, že má své dny, odjel domů ke své přítelkyni. Žena ale odmítla, že by s intimnostmi začala ona. Trvala na tom, že s ním nic mít nechtěla a byla bezmocná zneužita.

U soudu vypovídala i Vočadlova přítelkyně, která zjistila, co je její druh zač, až poté, co se jednou nevrátil domů a jí oznámili, že ho zadržela kriminálka. „Byli jsme spolu šest let, choval se ke mně moc hezky. Pořád tomu nemohu uvěřit,“ uvedla svědkyně, která se s partnerem po jeho zadržení a vzetí do vazby rozešla.

Soudní znalci uvedli, že obžalovaný netrpí žádnou sexuální deviací, a není proto nutná léčba.

Státní zástupce Michal Klíma v závěrečné řeči připomněl, že Vočadlo byl v minulosti již jedenkrát za stejný skutek trestám, a požadoval pro něj čtyřletý nepodmíněný trest. „Bez jakékoli úcty k ženám je omámil silným sedativem a učinil z nich bezmocné loutky,“ prohlásil Klíma.

Senát se s návrhem obžaloby ztotožnil a Vočadla, jemuž hrozil až desetiletý nepodmíněný trest, poslal na čtyři roky do věznice s ostrahou. Verdikt není pravomocný. Vočadlův obhájce, jenž žádal výrazně mírnější trest, si ponechal lhůtu na vyjádření, neboť jeho klient nebyl na vlastní žádost v soudní síni při rozsudku přítomen.