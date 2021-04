Na muže zaútočil poté, co mu kamarád svěřil, že má chuť mít sexuální styk s dětmi. Mladíka poslal dnes plzeňský krajský soud na devět let za mříže.

Na dnešním veřejném zasedání soud rozhodl o schválení dohody o vině a trestu, kterou uzavřel státní zástupce s obžalovaným. "Obžalovaný měl poškozeného udeřit nejméně pěti údery kovovou trubkou do hlavy, čímž mu způsobil rozsáhlá zranění hlavy, kdy na následky těchto zranění poškozený druhý den po napadení ve Fakultní nemocnici Plzeň zemřel," uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Durná. Podle předsedkyně senátu Heleny Przybylové zaútočil mladík na svého kamaráda poté, co mu muž sdělil, že by chtěl mít sex s dětmi. Holý, který má dva malé sourozence, muže nečekaně napadl, když ležel v posteli. "Když obžalovanému poškozený sdělil, že má touhu mít sexuální kontakt s dětmi, došlo u něj k náhlému hnutí mysli. Tato informace se obžalovaného, který má dva malé sourozence, velmi dotkla,“ sdělila soudkyně Przybylová.

Holý se před soudem rodině zemřelého omluvil a uvedl, že svého činu lituje. "Pořád na to myslím, hrozně mi to mrzí. Doufám, že mi jednou jeho rodina odpustí. Zachoval jsem se špatně. Měl jsem mu dát jen pár facek," řekl dnes před soudem.

Za vraždu hrozilo Holému až 18 let za mřížemi. Soud při svém rozhodování přihlédl k tomu, že se mladík k činu ihned doznal. Po útoku sám zavolal na policii, kterou o všem informoval. "Trest je pod spodní hranicí zákonné trestní sazby. Obžalovaný žil dosud spořádaným životem. K činu se hned doznal a aktivně spolupracoval s policií," dodala Przybylová.