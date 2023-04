Už je to definitivní. Ukrajinec Volodymyr Synytsia (31) stráví za štědrovečerní vraždu svého známého v Třemošné na Plzeňsku následujících dvanáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Ukrajinec bodl muže do srdce. Za vraždu si odpyká 12 let ve vězení. | Video: Deník/Barbora Hájková

Rozhodl o tom nyní Vrchní soud v Praze, jenž tak potvrdil loňský podzimní verdikt Krajského soudu v Plzni. Synytsia se marně snažil svalit vinu na muže, jenž byl očitým svědkem konfliktu a policii ho popsal, ale krátce poté spáchal sebevraždu.

Vše se stalo na Štědrý den roku 2021, kdy Synytsia popíjel s dalšími cizinci na ubytovně alkohol. S Moldavanem, starším o sedm let, se dostal do konfliktu kvůli politickým názorům, ale i víře v boha. Pak podle obžaloby vzal ze stolu kuchyňský nůž s čepelí dlouhou 20,5 centimetru a muže bodl do levého prsa.

Ukrajinec několikrát změnil výpověď. Nejprve nepopíral, že muže zabil. Když ale spáchal sebevraždu korunní svědek, Synytsia začal svalovat vinu na jiné. Plzeňský senát v čele se soudcem Janem Špetou však došel k názoru, že je jednoznačně pachatelem, a poslal ho za mříže na 12 let. „Všechny důkazy ve svém souhrnu to jednoznačně prokazují,“ sdělil Špeta s tím, že posudky psychiatrů a psychologů rovněž potvrdily, že obžalovaný se vzhledem k charakterovým vlastnostem a rysům osobnosti mohl dopustit vraždy.

Gang vedený majitelem autoservisu zásoboval plzeňské kluby marihuanou

Synytsia se odvolal, ale sluchu nenašel ani u Vrchního soudu v Praze. „Odvolací senát zamítl odvolání obžalovaného jako nedůvodné,“ potvrdila Deníku mluvčí VS Kateřina Kolářová. I odvolací soud totiž došel k závěru, že obžalovaný je pachatelem a jen se snaží vinu svalit na jiného.