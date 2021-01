K neštěstí došlo v únoru 2019 ve Fakultní nemocnici v Plzni, kde sanitářka Trhlíková nutila sníst starší pacientku s cukrovkou večeři, načež odešla z pokoje a žena udávením zemřela. „Bezprostřední příčinou smrti bylo udušení v důsledku úplného uzavření dýchacích cest většími sousty jídel,“ zaznělo v obžalobě.

Podle znalkyně specializované na ošetřovatelství trpěla devětasedmdesátiletá pacientka v době pobytu v nemocnici nechutenstvím. Když jí sanitářka podávala chleba se šunkou, žena jí odstrkovala ruku. Nakonec jí jídlo však vnutila. „Pacientka odháněla ruce sanitářky a stravu odmítala. Ta však namítala, že jíst musí a nakrmila ji. Poté došlo k zásadnímu pochybení, kdy sanitářka odešla z pokoje. Pokud má ale pacientka plná ústa a hůře spolupracuje, tak od ní určitě nemůžeme odejít,“ uvedla znalkyně.

Vnuk i vnučka zemřelé ženy před soudem vypověděli, že před hospitalizací byla jejich babička zcela soběstačná. Od lékaře dostali informaci, že zemřela na srdeční zástavu a až od kriminalistů se dozvěděli, že se udusila jídlem.

Obžalovaná soudu řekla, že jen chtěla, aby se pacientka s cukrovkou najedla a neupadla do glykemického šoku. Tvrdila, že pokoj opustila, když žena měla v ústech poslední sousto. Do pokoje se vrátila až poté, co jiná pacientka zmáčkla tísňové tlačítko. Snaha o oživení ale byla marná.

Plzeňský okresní soud Trhlíkovou v létě zprostil obžaloby, po odvolání státního zástupce se ale případ vrátil před soud. Tentokrát již Trhlíková uzavřela s žalobcem dohodu o vině a trestu, kterou soud posvětil. „Žena byla odsouzena k sedmi měsícům, které jí byly podmíněně odloženy na zkušební dobu patnácti měsíců. Zároveň jí byl uložen zákaz výkonu činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka na tři roky,“ informovala mluvčí soudu Lucie Ženíšková. Verdikt je pravomocný.