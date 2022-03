Hranička, který byl služebně zařazený na funkci referenta na Správě StB Plzeň, se podle obžaloby aktivně zapojil do akce ASANACE, kterou inicioval někdejší ministr vnitra Jaromír Obzina a jež cílila proti signatářům Charty 77. Někteří z nich měli být šikanou přiměni k odchodu z tehdejší ČSSR.

Podle spisu vypracoval na signatářku Charty 77 Martu K. zprávu, v níž napsal, že je aktivní stoupenkyní undergroundového hnutí a schází se s představiteli undergroundu a Charty 77, od nichž získává závadové tiskoviny, které rozšiřuje mezi své přátele. A že je třeba zamezit v pokračování její závadné činnosti. Tato i další aktivity obžalovaného v období od září 1979 do dubna 1982 vedly k nátlaku StB na disidentku. „Spřátelila jsem se s českým undergroundem a podepsala Chartu 77. Tím jsem na sebe obrátila pozornost StB. Ta se často objevovala u mě doma i na pracovišti, ve dne i v noci, a brala mě k výslechům, při nichž mi bylo vyhrožováno. Byl to extrémní psychický tlak. Když se mi narodila dcera, byla jsem vyzvána, abych vycestovala, jinak mi bude dítě odebráno a já půjdu do vězení,“ popsala policistům Marta K., která tlaku podlehla a opustila ČSSR.

Za vraždu miminka půjde žena zřejmě opět za mříže, podle znalců dítě zabila

Hraničku vinila dále obžaloba z toho, že v létě roku 1980 přiměl pohrůžkami Růženu B., aby veřejně odvolala svůj podpis pod Prohlášením Charty 77.

Pro Hraničku to nebyl první soud tohoto typu, nedávno se zpovídal z toho, že v rámci ASANACE donutil k vystěhování Ivana Č. a Antonína P. Počátkem března mu odvolací Krajský soud Plzeň uložil dvouletý trest, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu jednoho roku.

U pondělního líčení nezapíral. „Podle dnešního přístupu se cítím vinen,“ řekl Hranička, Prohlášení viny jednání soudu výrazně zrychlilo. Vypovídat nemusel on ani další svědci. Hraničkův obhájce v závěrečné řeči připomněl, že od spáchání trestného činu uplynuly už čtyři desítky let, a tak by trest podle něj měl být jen symbolický.

Senát v čele se soudcem Vladimírem Žákem zrušil rozsudek krajského soudu a Hraničkovi za jeho chování vůči všem čtyřem disidentům uložil souhrnný společný trest ve výši 2,5 roku, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu 18 měsíců. Obě strany se vzdaly práva odvolání, a tak je verdikt pravomocný.