„Od září do listopadu 2020 nejméně v pěti případech sahal nezletilé za jejího souhlasu přes oblečení mezi nohy, poté jí sáhl rukou pod kalhotky, strkal jí prsty do vaginy a následně s nezletilou vykonal soulož. Učinil tak přesto, že věděl, že jmenované není 15 let,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Taťána Ulčová. Dodala, že poté, co dívka odmítala pokračovat v návštěvách u něj doma, vyhrožoval jí, že když se nedostaví, zašle fotografie, na kterých byla obnažená, jejímu otci, matce a do její školy. To školačku vyděsilo natolik, že i nadále k němu chodila.

Jenže mlčet nakonec nedokázala, v únoru 2021 se svěřila matce. Žena vše konzultovala s Orgánem sociálně právní ochrany dětí a poté případ oznámila na policii. Té mimo jiné řekla, že se tak vysvětlil dívčin lednový útěk z domova. „Utekla den předtím, než měla absolvovat svoji první gynekologickou prohlídku,“ řekla policii žena, podle níž její dcera tak nejspíše chtěla utajit, že již není panna.

Pro Miroslava H., jehož jméno nemůže redakce kvůli ochraně poškozené zveřejnit, to není první malér. Soudu přiznal, že coby řidič z povolání přišel kvůli řízení pod vlivem drog o řidičák a že řeší insolvenci, neboť má dle svých slov milionové dluhy. Vinu však odmítl. „Celé si to vymyslela. Lže. K osahávání ani sexu nikdy nedošlo. K ničemu jsem ji nenutil a ani jsem ji nevydíral,“ prohlásil u soudu obžalovaný. Vše je podle něj pomsta za to, že měl s tehdy třináctiletou slečnou konflikt na autobusové zastávce kvůli tomu, že se mu doma ztrácely peníze a on podezříval ji. „Byla drzá, tak jsem jí dal facku,“ řekl a dodal, že si myslí, že k tomu, aby ho osočila, dívku přiměl její současný přítel, s nímž v 15 letech otěhotněla.

Dívka však vše potvrdila i při svém výslechu před soudem, a tak soud Miroslava H. uznal letos v březnu vinným. Uložil mu osmnáctiměsíční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu 30 měsíců. Muž se ale odvolal a dosáhl zmírnění trestu. Krajský soud v Plzni zrušil rozsudek Okresního soudu Plzeň-jih a nově obžalovaného odsoudil „jen“ za zločin pohlavního zneužití, nikoli za vydírání. „Byl mu uložen trest odnětí svobody na 16 měsíců s podmíněným odkladem výkonu tohoto trestu na zkušební dobu dvou let,“ informovala mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová.