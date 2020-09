Senior svou vinu v závěrečné řeči odmítl. Rozsudek není pravomocný, Noskův advokát i státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání.

„V té době jsem spal, vůbec o ničem nevím. Zcela jistě a pořád budu tvrdit, že jsem to neudělal. Jestli někdo tvrdí opak, tak mi to bude muset dokázat,“ uvedl Nosek u soudu a zároveň si stěžoval na špatné chování vůči němu ze strany správce a majitele ubytovny, kteří se proti němu údajně spikli. „Nebyl jsem oblíbený, protože jsem upozorňoval na věci, které nebyly dotažené, jako například nefunkční požární hlásiče. Jsem starý chlap, nemám žádné peníze, byl jsem rád, že tam můžu být, a nedělal bych takovou hloupost,“ hájil se.

Soudní senát vyměřil Noskovi čtyři roky ve věznici s ostrahou. „Opravdu dlouhou dobu jsme s přísedícími diskutovali o tom, jaký trest vám ukládat, zda trest podmíněný, nebo nepodmíněný. Nakonec s ohledem na váš postoj, kdy jste v podstatě svoji vinu vůbec nedoznával, neprojevil jste ani lítost a nezaznamenali jsme sebereflexi, a také s ohledem na způsobené následky, které jsou opravdu velmi těžké a nenapravitelné, jsme se rozhodli uložit trest vězení,“ vysvětlila soudkyně Lenka Prýcová.

Senát při rozhodování zvažoval také osobní situaci odsouzeného. „Jste člověk bez jakéhokoli zázemí, žijete na ulici a v posledním období jste se opakovaně dopustil drobné trestné majetkové činnosti. Proto se domníváme, že kdybychom vám uložili podmíněný trest, který by bylo možné uložit ve výměře tří let, byla by zde velká pravděpodobnost, že by došlo k přeměně podmíněného trestu na nepodmíněný,“ odůvodnila verdikt Prýcová.

Požár na ubytovně vypukl 11. září 2018 a uhořela při něm šestadvacetiletá Češka, která v době požáru spala. Záchranné složky ji nalezly až druhý den. Několik lidí bylo těžce popáleno nebo vyskákalo z oken, čímž si způsobili vážná zranění. Škoda byla vyčíslena na třicet milionů korun. Muži hrozilo až deset let ve vězení.