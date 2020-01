Podle státního zástupce měl Bureš od roku 2010 do roku 2015 nakupovat na Slovensku znehodnocené nebo expanzně akustické zbraně. V Čechách je poté muž přeprodával jistému Ukrajinci. Jednalo se především o samopaly PPS 43, SA 58 a tzv. „Škorpiony“. „Přiznávám, že jsem zbraně kupoval a prodával dál, ale množství. které uvádí státní zástupce, je přehnané,“ bránil se před soudem Bureš.

O zbraních, které obžalovaný kupoval někdy na své jméno, jindy na jméno matky, ale i na jména dvou lidí, jež mu poskytl ukrajinský překupník, tvrdil, že byly znehodnoceny správně a nemohly být použity. Za celou dobu to však zkontroloval jen u jedné ze zbraní. „Věřil jsem svým slovenským dodavatelům,“ tvrdil. Ze Slovenska převážel zbraně sám, nechával si je posílat Českou poštou nebo kurýrní službou. Podle státního zástupce zbraně považované na Slovensku za znehodnocené nesplňovaly požadavky na to, jak mají znehodnocené zbraně vypadat podle českého zákona z roku 2002. To se týkalo zejména samopalů typů Škorpion nebo SA 58. V podstatě tak prodával zbraně, které stále patřily do jedné z nejnebezpečnějších kategorií palných zbraní. Náležitý zbrojní průkaz však na ně Bureš neměl. Neměl ani licenci k jejich převážení v rámci Evropské unie.

Podle státního zástupce přechovával obžalovaný i výbušniny, a to v nemalém množství. Za přeprodávání vojenského materiálu a nedovolené ozbrojování mu hrozil až osmiletý trest. Soud v úterý Burešovi nakonec vyměřil tříletý trest. "Odsuzuje se k nepodmíněnému tříletému trestu ve věznici s ostrahou a k peněžitému trestu ve výši 200 tisíc korun," uvedl v úterý předseda senátu Přemysl Špicar. Bureš rovněž nesmí po dobu pěti let obchodovat se zbraněmi. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu pro odvolání.

Znehodnocené slovenské zbraně byly použity při teroristickém útoku na francouzskou redakci Charlie Hebdo v roce 2015. Na Slovensku byla legislativa do roku 2015 ohledně takto upravených zbraní měkčí a mnoho znehodnocených zbraní se dalo snadno opravit. Toho využili právě teroristé.