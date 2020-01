Vysoká pokuta hrozí chovateli, který u cesty z Červeného Poříčí na Lhovice na rozhraní Klatovska a Plzně-jihu pohodil třináct pytlů s ostatky zvířat. Našel je soukromě hospodařící zemědělec.

Kafilérie Biřkov společnost Asavet | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

„Pytle jsme nechali převézt do kafilerie do Biřkova, kde byly podrobeny zkoumání. Byly v nich nalezeny tři velké kozy, šest kůzlat, jedno torzo kůzlete a zbytky peří,“ řekl Deníku ředitel Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Václav Poláček. Dodal, že nic nenasvědčuje tomu, že by byla zvířata týrána, jako tomu bylo u jiného případu na Klatovsku, kdy je někdo utloukl kladivem. Kozy i kůzlata nejspíše uhynuly a chovateli se nechtělo platit za veterinární vyšetření či kafilerii. „Pokud se ho podaří vypátrat, hrozí mu pokuta až do výše 500 tisíc korun,“ upozornil Poláček.