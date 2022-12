Soudní líčení se vleklo bezmála dva roky. Ke konfliktu došlo již v srpnu 2018 ve slovenských Piešťanech, odkud spis tamní policie postoupila do Plzně. Cirkus Aleš má totiž oficiální sídlo v Kyšicích. „V úmyslu fyzicky napadnout Berouska vstoupil Aleš do kabiny nákladního vozu, kde poškozeného bezdůvodně fyzicky napadl, a to opakovaně údery pěstí do obličeje a kopy do těla,“ řekl státní zástupce Dušan Nový. Dodal, že poté vnikl do kabiny kamionu i Laník, který kopal Berouska do hlavy.