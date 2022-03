Válka na Ukrajině se promítá i do soudních jednání. Např. při čtvrtečním líčení u Krajského soudu v Plzni, kde v roli obžalovaného stanul Ukrajinec Ivan Bodnar (35 let), viněný ze surového útoku na dva lidi v Plzni, se soudkyně Lucie Bočková při rozhodování o vazbě ptala i na to, zda by v případě propuštění na svobodu musel narukovat a jít bojovat do své vlasti. To ale muž nevěděl. „Když mi bylo 18 let, umřel mi otec a já byl nejstarším mužem v rodině, takže jsem na vojnu nemusel,“ řekl s tím, že věří, že by mohl zůstat v Česku, kam za ním přijela žena a dcera. Soud ho ale nakonec z vazby nepropustil. Na rozsudek si tak počká za mřížemi.

Bodnar, kterého přivezla eskorta z vazby, soudu řekl, že do Čech přijel vloni počátkem listopadu z Polska, kde mu končilo vízum. Byl na návštěvě u tchyně a tchána. Asi po třech dnech pobytu v ČR popil s tchánem, pak se ještě vydal s kamarádem do baru a nakonec skončili na diskotéce. Když z ní nad ránem vycházeli, měl v sobě asi šest či sedm piv a deset panáků vodky. Ven s nimi šli i Stanislav Č. (33), Daniel S. (15), jeden Bělorus a další, s nimiž se tam seznámili. Do té doby bylo vše v pohodě, teď se s nimi ale on a jeho kamarád Jurij měli dostat do konfliktu.

Podle státního zástupce vyvrcholil onen konflikt tím, že Bodnar surově zaútočil na Stanislava Č. i Daniela S., ačkoli jeden klečel na zemi a druhý na ní seděl a ani jeden z nich nikoho neatakoval ani neohrožoval. Cizinec podle obžaloby oba kopl do hlavy. Starší z mužů přitom padl na záda a udeřil se do hlavy, mladší, který je ještě školák, zůstal bezvládně ležet. „K vážným zraněním nedošlo jen shodou okolností nezávislých na vůli obžalovaného,“ uvedl státní zástupce, podle něhož se obžalovaný dopustil pokusu těžkého ublížení na zdraví a dále výtržnictví.

Mladík vyhrožoval bombami zahraničním společnostem, upozornila na něj FBI

Bodnar při výslechu útok bagatelizoval, ale nakonec připustil, že oba muže do hlavy kopl. Řekl ale, že byl předtím sám napaden. Odmítl také, že by šlo o kopy razantní. „Stanislava Č. jsem nechtěl kopnout do hlavy, ale on se zrovna zvedal. Na záda se nepřevrátil a do hlavy neudeřil. Daniela jsem nohou uhodil, ale nebyl to intenzivní kop, jen jsem ho chtěl upozornit, že takhle ne,“ nabídl svoji verzi obžalovaný.

Líčení bude pokračovat v dalších dnech výslechy poškozených či znalce. Muži hrozí trest odnětí svobody na 5 až 12 let. .