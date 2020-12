Na noc ze soboty na neděli jen tak dlouho nezapomene šestadvacetiletý Plzeňan.

Po půl jedné v noci jej nejprve zastavili doubravečtí strážníci za porušení zákazu vycházení. To však nebylo jediné, čehož se té noci dopustil. Zhruba o čtyři hodiny později strážníci mladého muže přistihli, jak stříká sprejem na zeď podchodu vedoucího z Rokycanské ulice na ulici Jateční. "Údajně to měla být nuda během celého večera, co jej dohnala k ničení cizího majetku. Prospat se mladý muž musel nakonec v protialkoholní záchytné stanici. Dechová zkouška, které se podrobil po výzvě přivolaného policisty ČR, ukázala totiž pozitivní výsledek. Případem se dále zabývá PČR," uvedla mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.