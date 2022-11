Vrah matky se chtěl oběsit, zachráněn byl na poslední chvíli. Už je ve vězení

Z toho, čeho se žena pracující ve zdravotnictví měla dopustit, až mrazí. Podle obžaloby chlapce narozeného v létě 2013, přijíždějícího na víkendové pobyty, zavírala od roku 2017 do června 2020 opakovaně do kumbálu, kde ho nechala tak dlouho, až se pokálel a pomočil, pak vše musel uklidit. Dále mu lepicí páskou zalepila oči a pusu, přivázala ho k posteli, balila ho do černého gumového pytle, dávala mu do pusy tzv. Venušiny kuličky, na hlavu plynovou masku, měla ho i škrtit či polévat studenou vodou. Také jej podle státního zástupce Martina Rykla měla osahávat na přirození a do análního otvoru mu zasouvat neznámý předmět.

Markéta V. ale u soudu opakovaně téměř vše popřela, přiznala jen, že pořídila snímky, kde je dítě zabaleno v černém pytli, má v ústech Venušiny kuličky a podobně. „Než abych ho bila, chtěla jsem ho zklidnit. Měla to být forma trestu, dnes už vím, že špatná,“ řekla. Fotky prý pořídila, kdyby chlapec opět zlobil.

Za uříznutí varlete dostal kněz podmínku a musí se léčit

Známý sexuolog Petr Weiss dospěl k závěru, že obžalovaná netrpí duševní poruchou ani sexuální deviací. Soudní znalkyně Karolína Malá, která posuzovala poškozeného chlapce, uvedla, že je věrohodný. Nemohl být podle ní naveden žádnou osobou, neboť by si vzhledem k věku nebyl schopen tyto věci zapamatovat a takto obšírně je reprodukovat.