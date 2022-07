Kriminalisté Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zahájili v těchto dnech trestní stíhání jednačtyřicetiletého muže z Holýšova, kterého obvinili ze spáchání zločinu padělání a pozměnění peněz. „Tyto padělky pak uvedl do oběhu a vydával je za pravé, a to vložením do vkladových bankomatů na bankovní účty, několika padělky pak platil v obchodech a na čerpacích stanicích na Plzeňsku a v Praze,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.