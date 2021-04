Neznámý pachatel se v noci ze středy na čtvrtek násilím vloupal do samostatně stojící trafiky na Borech. Odnesl si tržbu v hodnotě několika desítek tisíc korun, balený tabák, cigarety či lístky na MHD.

V noci vyraboval trafiku na Borech, zanechal po sobě jen spoušť. | Foto: Policie ČR

"Nejprve násilím poškodil vstupní dveře do trafiky, do které vnikl a celou prohledal. Z ní si s sebou odnesl zatím nespecifikované množství baleného tabáku, kartonů cigaret, lístků na MHD a poštovních známek. V hledáčku zloděje skončila i celá zásuvka od kasy, kterou násilím odňal od přívodního kabelu a dále vnikl do trezoru, kde byla uložena tržba v desítkách tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.