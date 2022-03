Kraus byl spolu s dalšími šesti nakaženými bezdomovci převezen vloni 17. března z Domova sv. Františka ve Wenzigově ulici na nové karanténní místo v Plzni na Doubravce. Tam ale vydržel jen do 19. března, kdy v poledne vylomil mříž v okně a s kamarádem vzal nohy na ramena. Hodiny se toulal na různých místech v Plzni, než se v podvečer přihlásil sám v charitě.

K soudu dorazil Kraus s půlhodinovým zpožděním. „Včera večer jsem měl problém v charitě. Vyhodili mě a já spal na ulici a zaspal jsem,“ vysvětloval s omluvami. Že by byl pod vlivem omamných látek popřel, poslední si prý aplikoval před dvěma, třemi dny.

U soudu si sypal popel na hlavu. „Lituji toho, byla to ode mě hloupost utíkat z karantény, ale to jsem si uvědomil až pozdě,“ řekl muž, jenž je už od 18 let invalidním důchodcem. Do střetu se zákonem se dostal poprvé. Policistům svůj útěk vysvětloval steskem po přítelkyni. To u soudu tvrdil i Deníku. „Stýskalo se mi po ní, tak jsem utekl. Ona tenkrát taky utekla, ale z jiného zařízení. Jí ale do konce karantény zbýval jen den,“ řekl Kraus Deníku.

U soudu uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, na jejímž základě měl dostat dvouletý trest, podmíněně odložený na zkušební dobu 18 měsíců. Senát v čele se soudcem Lubošem Patzenhauerem ale dohodu neschválil. Krausovi, jemuž hrozilo za šíření nakažlivé lidské nemoci, a to v době stavu nouze, odnětí svobody na dva roky až osm let, uložil trest ještě mírnější – jeden rok vězení, podmíněně odložený na zkušební dobu šestnácti měsíců. Verdikt není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro odvolání.