Muž má podle informací Deníku bohatou trestní minulost. V minulosti ho soud mimo jiné poslal do vězení za to, že napadl v Přešticích pracovnici tamního úřadu práce. Způsobil jí zranění, kvůli kterému musela být hospitalizována.

V pondělí odpoledne si Martin T. zcela náhodně vybral Fordu Focus, se kterým řidička zastavila na semaforech na Klatovské třídě v Plzni. Usedl na místo spolujezdce a pak výhrůžkami donutil ženu i s malou dcerkou vystoupit. Dojel do obce Oplot, kde vůz odstavil a odcizil další automobil. Šlo o VW Golf, jehož majitel se od něho na chvíli vzdálil. Zločinec, kterého v tu dobu už pronásledovali policisté, prchal přes jižní Plzeňsko a Klatovsko, ujížděl i polními a lesními cestami. Policisté ze zásahové jednotky ho nakonec zadrželi v obci Kokořov, zhruba 10 km od jeho bydliště. Při výslechu řekl, že si potřeboval vyřídit osobní záležitosti mimo Plzeň. Neměl se tam jak dostat, proto zvolil tento způsob, jak získat auto.

Ve středu zahájil na základě shromážděných důkazů policejní komisař trestní stíhání Martina T. „Byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, přečinu vydírání, přečinu neoprávněné užívání cizí věci a přečinu poškození cizí věci. Policisté podali státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ uvedla Jelínková.

Ve čtvrtek pak recidivistu, jemuž hrozí až deset let vězení, vzal soud do vazby. "Mohu potvrdit, že muž je vzat do vazby,“ dodala ve čtvrtek po poledni Jelínková.