Ten měl dojem, že ho civilní auto policistů nebezpečně předjíždělo, proto ho vyblikal. Pak už za vulgárních nadávek hleděl do ústí zbraně. Navíc jej policista chtěl škrtícím chvatem dostat z auta. Konflikt, při němž se řidič bál o život, zdokumentovala kamera, kterou měl karlovarský motorista v autě. Na agresivního policistu a jeho kolegu bylo podáno trestní oznámení.

Nyní je Slavotínek, který byl po incidentu přeřazen na nižší pozici, zpět ve funkci. pokračování na straně 2

Krajský soud v Plzni vyhodnotil tehdejší chování zástupce velitele zásahové jednotky jako kázeňský přestupek. Policista navíc žádá ministerstvo spravedlnosti o odškodnění za újmu způsobenou trestním stíháním, jež bylo podle něj vedeno nezákonně. Druhý policista, který byl incidentu přítomen, už od police odešel.

Krajská policejní mluvčí Martina Korandová potvrdila, že je zůstávající policista je zpět ve funkci zástupce vedoucího zásahové jednotky. „Byl potrestán kázeňsky a přeřazen na nižší pozici. Jak, to policie už dříve odmítla komentovat. Jednání bylo neveřejné. Na dotaz, zda žádá o odškodné a v jaké výši Korandová uvedla, že to neví. "Je to jeho soukromá věc," odmítla se k věci více vyjádřit.

Z jednání policisty, který se zbraní v ruce ohrožoval za bílého dne civilistu a řidiče za volantem, je konsternovaný i karlovarský právník postiženého Ronald Němec. "Jako advokát rozumím postupu pana Slavotínka. On se cítí nevinný. Jako člověk a advokát ale nerozumím vedení Police České republiky, že je znovu ve velitelské funkci. Pokud je skvělý policista, co ujel, má začít znovu od píky a za pár let se dostat znovu nahoru," míní právník Němec.