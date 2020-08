Partička pěti lidí vydírala mladého muže z obce na Plzeňsku. Mlátili ho pěstmi, kopali do hlavy i celého těla, hrozili mu likvidací. Nyní povedená pětice čelí obvinění ze spáchání zločinu vydírání a ublížení na zdraví.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Během uplynulého týdne je totiž zadrželi policisté. Nejprve čtyři muže ve věku 22, 30, 27 a 29 let, kteří vydírali 24letého muže z obce, která se nachází v okrese Plzeň-město. Pátý komplic, 23letý muž, se dostavil koncem minulého týdne na služebnu Policie České republiky sám v doprovodu se svým obhájcem. „Mladého muže začala partička pěti osob vydírat 29. července. Toho dne okolo 19 hodiny za ním pachatelé přijeli do firmy v obci na jižním Plzeňsku. Nejprve se jej zeptali, zda má peníze, když mladík odpověděl, že nemá, fyzicky jej napadli pěstmi i kopanci do celého těla i hlavy,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Jelínková a dodala, že vyděračům to nestačilo a muži navíc vyhrožovali fyzickou likvidací či uříznutím prstu.