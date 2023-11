Jeden z dvojice vraždících bratrů Hrdličků z Tymákova, jejichž výjimečné řádění bylo i tématem jedné z přednášek cyklu Plzeňské zločiny, byl propuštěn na svobodu. Jde o Jaroslava, který byl odsouzen k vězení v délce 14,5 roku za vraždu soka v lásce.

Jaroslav Hrdlička u Krajského soudu v Plzni. | Foto: archiv Deníku

Propuštěn byl po dvou třetinách trestu, což Deníku potvrdil mluvčí šumperského okresního soudu René Braun. Hrdličkův bratr Vojtěch, který ubil sekerou otce a macechu, zůstává dle informací Deníku za mřížemi.

To, že vraždí krátce po sobě dva sourozenci, je výjimečné, proto případ vraždících bratrů zaujal. „Oba případy si jsou podobné způsobem a brutalitou útoků. Zákeřně, nečekaně bez šance na obranu poškozených,“ řekl již dříve Deníku Radovan Macák, který byl coby policista u vyšetřování více než stovky západočeských vražd.

Jaroslav vraždil v září 2013. O život připravil soka v lásce, pětadvacetiletého přítele své nevlastní sestry, do níž se sám zakoukal, ač měl ženu a dítě. Oba muži jeli spolu pro kovový šrot a nedaleko Mešna na Rokycansku se pohádali. Jaroslav V. rivalovi zasadil tesařským kladivem osm ran, poté již ležícího muže dvakrát bodl loveckým nožem. Přerušil mu krční tepnu, mladík vykrvácel. Tělo vrah odvezl o pár kilometrů dál ke Kornaticím a tam ho vyhodil v lese, kde ho o den později našel houbař. Když si pro Jaroslava policisté přijeli, nezapíral. „Kolegům se přiznal ještě v autě,“ potvrdil Macák.

Krajský soud v Plzni poslal Jaroslava Hrdličku do vězení na 14,5 roku. Podle předsedy senátu mu přitížila surovost útoku a také to, že život mladého člověka „odňal ze zcela malicherné příčiny“. Polehčila mu beztrestnost i to, že se doznal a vyjádřil upřímnou lítost. „To svědčí o určité sebereflexi,“ uvedl soudce.

Trest si Jaroslav Hrdlička odpykával na Mírově a choval se tam tak vzorně, že se v říjnu dostal na svobodu. „Mohu potvrdit, že odsouzený byl podmíněně propuštěn z trestu odnětí svobody, a to po vykonání jeho dvou třetin, na což má zákonný nárok. Již předtím, v říjnu 2017, byl přeřazen z věznice se zvýšenou ostrahou do věznice s ostrahou,“ řekl Deníku mluvčí šumperského soudu. Dodal, že Hrdlička měl velmi pozitivní hodnocení od ředitele věznice Mírov. „Svým chováním, zejména plněním povinností, prokázal polepšení. Byl vícekrát kázeňsky odměněn, rovněž závěry znaleckého posudku nevylučují, že odsouzený v budoucnu povede řádný život,“ citoval Braun.

Hrdlička byl podmíněně propuštěn na zkušební dobu sedmi let a po celou dobu musí být pod dohledem probačního úředníka. Pokud by v následujících sedmi letech cokoli provedl, vrátil by se za mříže.