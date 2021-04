Petra K. poslal Krajský soud v Plzni vloni v srpnu na šest měsíců za mříže za to, že se rok předtím vydal v tričku s nacistickým pohlavárem Rudolfem Hessem na shromáždění protestující proti pochodu, v němž se sešli lesbičky, gayové, bisexuálové, trans-gender osoby a jejich příznivci.

Trest Petr K. nastoupil krátce před osudnou nedělí 20. září. Jako nováček byl kvůli koronavirovým opatřením na cele sám. Když byl nalezen, byl již mrtvý. Lékařka záchranné služby uvedla, že byl ohořelý na většině těla a odhadla, že měl popáleniny třetího stupně. Ležel přitom podle dostupných informací na posteli bez matrace, jeho vězeňský oděv byl v podstatě shořelý. Co přesně se na cele stalo, již zřejmě zůstane záhadou. Policie na počátku října uvedla, že příčinou smrti byla akutní otrava oxidem uhelnatým.

„Syn nastoupil do vězení ve čtvrtek. V pátek mi volal, že má strach, ale neřekl z čeho. A v neděli se to stalo, byl tam jen tři a půl dne,“ řekla Deníku vloni na demonstraci uspořádané u plzeňské věznice matka mrtvého Marta D. Dodala, že nevěří, že šlo o nešťastnou náhodu ani tomu, že by si Petr K. sám sáhl na život. Ještě ostřejší slova volil právník rodiny Norbert Naxera, jenž mimo jiné uvedl, že se domnívá, že nešlo o nešťastnou náhodu, ale že vězeň byl zmlácen a poté zapálen, aby byly zamaskovány stopy.

Už v prosinci ale Generální inspekce bezpečnostních sborů vyloučila, že by za vězňovou smrtí stáli dozorci. „Neshledali jsme pochybení příslušníků bezpečnostního sboru,“ uvedla tehdy mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Teď k závěru, že za smrt vězně nikdo cizí nemůže, došla i policie. „Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství Plzeň spolupracovali s Technickým úřadem požární ochrany, případem se intenzivně zabývali, byly vyžádány znalecké posudky a ve věci byla nařízena soudní pitva. Z dosavadního prověřování vyplývá, že smrt muže nebyla zaviněna jednáním jiné osoby a věc byla odložena,“ uvedla ve čtvrtek policejní mluvčí Michaela Raindlová.

„Konečně se pravda ukázala. Každému soudnému člověku muselo být jasné, že je nesmysl, aby bachaři zbili a zapálili vězně, a pak je kryli policisté, GIBS, lékařka ze záchranky, patolog a další,“ okomentoval to pro Deník jeden z dozorců.

Podle právníka Naxery tím ale případ nekončí. „Policie vyšetřování odbyla, nevyslechla šest svědků navržených rodinou. Podali jsme stížnost, kterou budu teď odůvodňovat,“ řekl Naxera.