Nápisy spreji různých barev po sobě na mnoha místech plzeňského hlavního nádraží nechal sprejer, kterého vyšetřuje policie. Za poškození cizí věci mu hrozí až dva roky vězení.

Vandal posprejoval plzeňské hlavní nádraží. | Foto: PČR

Do sprejování se pustil 28. prosince odpoledne. „Pachatel vnikl do jednoho z odstavených vagónů a jeho vnitřní prostory postříkal sprejem. Následně se přesunul do podchodu, kde na stěny nastříkal různé nespecifikovatelné nápisy spreji různých barev,“ přiblížila policejní mluvčí Michaela Raindlová s tím, že policisté ve věci už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a v souvislosti s případem prověřují jednu osobu.