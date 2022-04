"Zloděj se vydal pro svůj lup na soukromý pozemek. Jeho cíl byl zřejmě jasný, poněvadž se na to musel "vystrojit", a to minimálně motorovou pilou," přidala podrobnosti policejní mluvčí Veronika Hokrová s tím, že k tomuto protiprávnímu jednání mělo dojít někdy mezi 15. do 19. březnem letošního roku a že šlo o zhruba devět kubíků dřeva.