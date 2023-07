Pokud ale uspějí a senát v čele se soudcem Vladimírem Žákem jejich dohodu schválí, může to pro ně znamenat, že budou ve sledovaném procesu znovu vypovídat, ovšem tentokrát už nikoli jako obžalovaní, ale jako svědci. A to je úplně jiné procesní postavení. Zatímco obžalovaný vypovídat ani odpovídat na otázky soudu nemusí, svědek je povinen mít k mlčení zákonný důvod. A ten se nehledá lehce.

V nejsledovanějším fotbalovém procesu posledních let usedli na lavici obžalovaných Roman Berbr, Tomáš Grímm, Michal Káník, Roman Rogoz, Jan Cihlář, Robert Hájek, Jiří Houdek, Marek Janoch, Jiří Kabyl, Zdeněk Koval, Jiří Kříž, Jiří Musil, Michal Myška, Martin Pýcha, Miroslav Skála, Martin Svoboda, Jana Štychová, Petr Tarkovský, Martin Uvíra, Miloš Vitner a Pavel Vlasjuk a jedna právnická osoba – FC Slavoj Vyšehrad. Obžaloba byla podána pro podplácení, přijetí úplatku a další trestné činy. V případě Berbra, Rogoze, Grímma, Káníka, Kříže a Vyšehradu byla trestná činnost dle obžaloby spáchána ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Podle státního zástupce Jana Scholleho se obžalovaní pokusili ovlivnit zápasy II. a III. nejvyšší soutěže a někteří z nich si také neoprávněně přisvojili finanční prostředky Plzeňského krajského fotbalového svazu a způsobili mu tak škodu v celkové výši přesahující 2,3 milionu korun.

Většina obžalovaných včetně Berbra před soudem vinu odmítla. Nejotevřeněji hovořil bývalý rozhodčí Tomáš Grímm z Rokycanska, který je v případu veden jako spolupracující obviněný. Grímm se v květnu doznal k tomu, co je mu kladeno obžalobou za vinu, a jako první „namočil“ Berbra. Ten tehdy reagoval slovy „pomáhej všem pánbůh“.

Právě Grímm je jedním ze čtveřice, která by se rozsudku mohla dočkat již počátkem září. Uzavřel totiž se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Stejně tak učinili Marek Janoch, Miroslav Skála a Petr Tarkovský. Senát v čele se soudcem Žákem proto jejich věci vyloučil k samostatnému projednání. V něm bude dohody prověřovat, zda splnily všechny zákonné náležitosti, a případně je schvalovat. „Dohoda se schvaluje rozsudkem, ale já v každém řízení mohu vyhlásit pouze jeden rozsudek, pod jednou spisovou značkou jich nemohu vyhlásit více. Nemohu teď rozsudkem schválit dohodu a za rok vynést další rozsudek,“ vysvětlil Deníku vyloučení čtyř obžalovaných Žák. Dodal, že hlavní líčení v kauze Berbr je proto přerušeno do 18. září, dohodami se bude soud zabývat předtím, od 4. září. Pokud by nebyla některá z nich schválena, vrátí se obžalovaný zpět do řízení.

Bral jsem úplatky, přiznal Grímm. Pomáhej všem pánbůh, reagoval Berbr

„Pro ostatní obžalované, kteří dohody neuzavřeli, to nic neznamená, tam se dokazování musí vést stejně, ať je výsledek rozhodnutí o dohodě o vině a trestu jakýkoli. Maximálně, pokud by teoreticky byla v případě někoho dohoda schválena, tak by to znamenalo, že by v původním řízení už nefiguroval jako obžalovaný, ale jako svědek. A u některých přichází do úvahy, že by mohli být dovyslechnuti,“ konstatoval Žák.

Zatímco hlavním aktérům Berbrovi a Rogozovi navrhuje podle informací Deníku obžaloba sedmileté nepodmíněné tresty a Káníkovi čtyřletý, Grímm by mohl díky spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a uzavřené dohodě vyváznout s podmínkou. Stejně tak Janoch, Skála i Tarkovský.

Rozhodčí nikdo neřídil, odmítl u soudu s Berbrem a spol. vinu i Rogoz

Pro Berbra to není jediný problém. V polovině července policie navrhla obžalovat šest lidí a čtyři firmy v souvislosti se smlouvou na provedení dezinfekce fotbalových stadionů. Za podvod a praní špinavých peněz hrozí stíhaným, mezi nimiž je dle informací médií i Berbr, dva až osm let vězení.